Buscan seguir trabajando con municipios aledaños a través del INPLAN

Luego que la administración federal frenara el tema de proyectos de zonas metropolitanas, el director del Instituto de Planeación (INPLAN) Adrián Peña Miranda dijo que se sigue teniendo acercamiento con su homologo del municipio de Irapuato para seguir trabajando en diversos temas, además de buscar marcos de colaboración con Valle de Santiago y Jaral del Progreso.

Durante varios años este proyecto ha contado con diversas acciones que no se han llegado a consolidar, incluso durante 2015 los alcaldes en turno de ambas ciudades firmaron una carta en la que buscaban obtener ese reconocimiento pero a la fecha no se ha dado luz verde a la petición de los alcaldes y diputados federales.

Se tiene proyectos en puerta como un puente en carretera Salamanca-Valle de Santiago

Adrián Peña Miranda comento que “Hay un proyecto en donde el alcalde ha insistido mucho que es sobre el puente de la labor de Valtierra, pero dese luego se necesita la modernización de la carretera del tramo Salamanca- Valle de Santiago, y al parecer está en los escritorios el Gobierno del Estado y Federal por lo que esperamos que los proyectos como este se pueda realizar pese a que no ya no funcione los de la zona metropolitana, ya que los limites formales entre los municipios ya no existen pues cuanta gente se traslada de una ciudad a otra diariamente, por lo que se tiene que ver la manera de trabajar de menara integral en obras que beneficien a los municipios colindantes”.

Esta obra que por años ha sido solicitada por los habitantes de esta comunidad e incluso por tratarse de una zona con gran cantidad de población viviendo en los Estados Unidos, han señalado su interés por contribuir con las administraciones para lograr su construcción.

Fundamental trabar de manera integral con los municipios aledaños

Cabe señalar que los migrantes de las comunidades de esta zona han reiterado en distintas ocasiones su disposición para colaborar con las autoridades y construir esta obra de infraestructura vial que beneficiaría no solo a las comunidades sino a los automovilistas que transitan por la carretera Salamanca –Valle de Santiago.

En este sentido, Instituto Municipal de Planeación en Salamanca aseguró que continuarán las gestiones ante el gobierno federal pues destacó que tienen diez municipios colindantes, y la economía que comparten, son motivos suficientes para declarar una zona metropolitana y acceder recursos del fondo metropolitano federal.