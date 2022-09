Buscan destitución de nuevo secretario y tesorero de SAPASVA

Integrantes del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de la comunidad de Valtierrilla (SAPASVA), se mantuvieron firmes en la postura de destitución del nuevo secretario y tesorero del organismo regulador del agua, por abuso de poder y malos tratos al personal, luego de no llegar a un acuerdo durante la reunión que sostuvieron con el secretario del Ayuntamiento, Guillermo García Flores.

Local Tras elección, denuncian malas actitudes de nuevo secretario y tesorero de SAPASVA

De acuerdo a lo señalado por el presidente del SAPASVA, Fernando Miranda Medina, durante la reunión se buscó la conciliación entre los integrantes del comité y los nuevos miembros del consejo regulador del agua, Samuel Rodríguez Serrato y Andrés Mosqueda Juárez, por parte del Secretario del Ayuntamiento, sin embargo, esto no fue posible, debido a las agresiones verbales que sufrió el personal.

“Como presidente del Sapasva y como consejo también, no puedo permitir agresiones, abusos de poder, ni mucho menos intimidaciones al equipo del SAPASVA, el cual es muy importante para nosotros, entonces yo no puedo aceptar eso, ahorita no llegamos a un arreglo, ya que se quería llegar a un acuerdo en donde se aceptará trabajar con ellos, pero definitivamente el total del equipo del Sapasva no está de acuerdo, a razón de los sucedido con anteriores días”, explicó.

Destacó que, durante la reunión el nuevo secretario y tesorero de Sapasva, señalaron su interés de trabajar con el resto del comité, pero eso es imposible, pues la actitud a la que se dirigen al personal, sigue refiriéndose a los integrantes del organismo regulador del agua de manera despectiva, por lo que ahora dependerá del proceso jurídico para que estas personas sean destituidas de su cargo.

“Estas dos semanas han sido muy estresantes para todo el consejo, entonces estas personas el tesorero y secretario, han llegado a restar y nosotros como equipo SAPASVA, no los aceptamos”, indicó.

➡️Suscríbete a nuestra edición digital

Mencionó que ellos, están dispuestos a trabajar con personas que estén dispuestos a sacar adelante al organismo y con las cuales se genere un ambiente de trabajo cordial y basad en la amabilidad y empatía, mientras este proceso se resuelve se mantendrán realizando el servicio para la comunidad, como lo han hechos hasta ahora.