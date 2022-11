Busca tener un ingreso para poder apoyar a su madres con los gastos del hogar

Con la motivación de poder apoyar a su madre y apoyar con los gastos del hogar, Jesús Guadalupe se ha dedicado a limpiar tumbas durante estas fechas, alrededor de tres años de manera ininterrumpida.

Local Nebulizan panteones para evitar propagación de mosquitos

Con 20 años de edad, el joven Jesús Guadalupe Ramírez Núñez se ha dedicado a lavar tumbas durante tres años seguidos, en donde lo recaudado lo ha destinado para los gastos del hogar y en poder apoyar a su madre.

Ramírez Núñez detalló que los dos años de la pandemia por Covid-19 fue de gran problema ,ya que durante ese tiempo no se permitía el libre acceso a lo campos santos, por lo cual fue difícil el poder llevar un ingreso más a su casa.

“Esto lo hago para sacar dinero, para apoyar a mi mamá para poder comprar despensa o cualquier cosa que ocupe; realizo esta actividad desde antes de la pandemia y durante la pandemia sí estuvo muy complicado porque no hubo la misma cantidad de gente que se presenta en esta ocasión”, explicó.

En este 2022 y con una libre apertura en el Panteón de la Cruz, Jesús Guadalupe ha tenido un gran apoyo por parte de los visitantes, en donde en el primer día logró realizar ocho limpiezas de tumbas, el cual le dejó un ingreso económico, si bien no fue la gran cantidad, sirve para solventar los gastos de él y su madre.

“En estos dos días sí he tenido buena respuesta por la gente que quiere que lave sus tumbas, yo les digo que lo que me quieran dar es bueno, tan sólo en el primer día lavé ocho tumbas, aunque con lo que gané no sirve para poder completar los gastos pero sí apoyo con algo más”, detalló.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

Posterior a este trabajo, el joven Jesús Guadalupe Ramírez Núñez buscará tener un trabajo como ayudante de albañil y así poder abonar más a los gastos de su hogar.