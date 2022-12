Busca SEG reinserción escolar de menores para que dejen la delincuencia

León, Gto.- El secretario de Educación de Guanajuato (SEG), Jorge Hernández Meza, dijo las puertas de las aulas siempre van a estar abiertas para todas aquellas personas, entre ellas los menores de edad, que no hayan concluido sus estudios de nivel básico por temas de droga o de delincuencia organizada.

Durante las últimas semanas se han registrado asesinatos de menores en diferentes municipios de Guanajuato. Jorge Hernández Meza, comentó que la reinserción de los menores a la escuela no es nada sencillo aunque cuentan con programas para poder incluirnos nuevamente al sistema educativo.

"Para todos los estudiantes que por alguna razón, entre ellas la delincuencia, no llegaron a terminar la escuela de momento, nosotros tenemos muchos temas abiertos, siempre está bajo un trabajo transversal de Secretaría de Salud, Secretaria Seguridad, de que regresen a la educación cualquier persona que quiera regresar la educación en Guanajuato. Tiene alternativas, alternativas abiertas mucho más sencillas que no implican todo el día y que permite que puedan trabajar y rehacer su vida. Siempre es complejo, no es nada sencillo", dijo.

Explicó que el tema de la inseguridad y la violencia es uno de los tantos retos que tienen el estado.

"Es un fenómeno de los muchos que tenemos como reto en el estado y la Secretaría de Educación de Guanajuato educa para la adversidad, para ir superando lo que nos tocan, la escuela desde la educación todos los días es educar para la prevención que se generen visiones diferentes de construcción de sociedad de valores y eso es prácticamente lo que estamos reforzando", agregó.

El funcionario estatal comentó que fuera del plantel educativo ya en el seno familiar, en la vivencia de sociedad la realidad es que pueden hacer poco aunque tratan de organizarse con los padres y madres de familia en programas como Crianza Positiva para que reciban diferentes capacitaciones.