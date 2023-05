Bloquean habitantes de Cerro Blanco camino al relleno sanitario

Un aproximado de 20 personas de las comunidades de Palo Blanco, Buena Vista, Puerto de Rojas, Cerro Blanco y Puerto de Guadalupe, bloquearon el camino que conduce al relleno sanitario, para exigir que se restableciera el servicio de de recolección de basura, ya que desde hace cuatro meses carecen del mismo.

Dicha espacio fue liberado, luego de más de tres horas y tras la reunión con el director de Servicios Públicos, Aarón Gasca Aguinaco, quien dialogó con los manifestantes y se comprometió a retomar el servicio en la zona a partir de este lunes.

De acuerdo a lo señalado por María del Carmen Elizarraga Alonso, delegada de la comunidad de Cerro Blanco, esta problemática derivó en la afectación de 500 pobladores de las comunidades aledañas al recinto sanitario, provocando la aparición de fuertes olores y malas condiciones higiénicas en una escuela, debido a la acumulación de basura, a esto se sumó la reiterada petición de continuar con la pavimentación del camino rumbo a la comunidad de Buena Vista, la cual, no se ha concretado.

“Tenemos el relleno, pero no, tenemos recolección de basura estamos atorados de basura son cuatro meses desde que no pasa por acá y no solamente somos nosotros, sino las demás comunidades cercanas al relleno, incluso, a escuela primaria está llena de basura (…) Además, de que no se nos ha hecho caso en terminar la pavimentación hacia la comunidad de Buenavista de Valtierra, que porque no tienen recursos”, explicó.

Al acudir al lugar, el director de Servicios Públicos Municipales, Aarón Gasca Aguinaco, se comprometió a restablecer el servicio de recolección de basura a partir de este lunes y regularizar el servicio en algunas otras zonas de la ciudad, en donde también se han presentado retrasos derivado del mantenimiento a las unidades.

Tras esta reunión se levanto el bloqueo en la zona, para continuar con el trabajo de recolección de manera normal.