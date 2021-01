Baja trabajo de lustre por incremento en calzado deportivo y crisis económica

Como consecuencia de la situación económica que se agudizó con la llamada cuesta de enero y por el confinamiento social, los servicios de lustre en el calzado se desplomaron en un 70%. De un total de 28 lustradores sólo 16 tienen funcionando sus negocios y el resto están buscando provisionalmente otras alternativas.

Del total de agremiados a la Unión de Aseadores de Calzado sólo 16 están laborando y el resto buscó alternativas en otros sectores laborales.

El secretario general de la Unión de Aseadores de Calzado, Saúl Zúñiga, informó que “el servicio de limpieza de calzado está muy por debajo, está muy tranquilo para ser domingo, a las 12 y media del día llevó a penas dos boleadas, de las 8:00 de la mañana a las 12 y media del día. O sea te voy a ser honesto, sólo estamos trabajando para vivir, para comer frijolitos”.

El secretario general de la Unión de Aseadores de Calzado, Saúl Zúñiga, informó que la demanda del servicio se desplomó llegando al 30%.

Advirtió que sí se extiende a más tiempo el semáforo en color rojo será muy perjudicial para los trabajadores informales que no tienen ninguna prestación laboral y que van al día en sus gastos. “Siempre metan semáforo rojo va a afectar... porque la mayoría de los clientes son personas granes Están cohibidos, casi no salen... si te fijas la juventud usa mucho calzado deportivo chino, mucho tenis, ya no se preocupan por darle una limpieza al calzado.

Se han perdido los valores, olas costumbres de los papás hacia los jóvenes, que anteriormente traían a bolear los papás a los hijos. Ahorita con tanto tenis desechables que están saliendo, ya ni siquiera se preocupan por limpiarlos. Entonces sí nos ha bajado, mucho, mucho”.

En la actualidad, dijo, “estamos a la baja en un 70%, estamos pésimamente mal, pero aquí estamos para darle servicio al cliente de Salamanca y de los alrededores. Que no se olviden de los aseadores de calzado que estamos en el Jardín principal”.

Finalizó al recomendarle a la ciudadanía a que se cuide y cuide a los demás ya que existen muchas personas que no cumplen con los protocolos sanitarios y esto así como la tardanza en la vacuna ha permitido una extensión de la pandemia.