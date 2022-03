Aumenta movilidad en un 80%

Tras el regreso del sector estudiantil a clases presenciales la movilidad en Salamanca aumentó en un 80%, lo que ha generado congestionamientos y cuellos de botella en zonas comerciales y escolares, por lo que automovilistas exigen a las autoridades implementar una estrategia que de fluidez en las calles y los agentes no sean sólo avocados a la recaudación de a través de multas y filtros vehiculares.

Ante el cambio a verde en el Semáforo Epidemiológico y regreso a clases presenciales de alumnos del nivel básico en Salamanca, la afluencia vehicular en las calles aumentó a un 80%, respecto al registro del padrón vehicular en Salamanca, el cual de acuerdo a la Secretaría de Finanzas es superior a las 110 mil unidades.

Enrique indicó que ya con el regreso a clases el sueño de una mejor movilidad se acabó, “ya ahorita que las actividades se reanudaron, que entraron a clases normales, que las empresas está trabajando de manera normal, ya se empieza a ver como se acumula el tráfico, pero sólo es de un lado, pero aún así, es muy pesado quedarte atorado a las tres o cuatro de la tarde con el sol a todo lo que da”.

También estudiantes que a diario salen a la escuela expresaron s inquietud ante los congestionamientos y los retrasos que esto les ocasiona, “pues sí nos afecta, pero tenemos que ir a la escuela, ahí no podemos hacer nada, a ver si no tardan dar una solución para que no se haga tanto tráfico”, externó Jesús Duarte.

Local Regresan estudiantes salmantinos a clases 100% presenciales

Los filtros vehiculares

Desde su perspectiva automovilistas consideraron que las autoridades deben emplear los recursos y logística de vialidad a mejorar la fluidez en Salamanca y no solo avocarse a realizar operativos recurrentes en las mismas zonas que han causado molestias incluso también a motociclistas.

“De nada sirven estos operativos más que para buscar a cualquier manera ingresar dinero al municipio o fomentar la corrupción, se tendía un mejor resultado si realmente se aplicara el reglamento y las sanciones como debe ser, que andar haciendo retenes que además siempre son en los mismos lugares, para Arboledas, en la Valle de Santiago, Faja de oro, Pasajero, Hidalgo, Morelos y no sirven para prevenir accidentes o reducir el número de conductores ebrios”, consideró Juan Manuel Telles.

El transporte público

Otra de las necesidades que aquejan los automovilistas y usuarios en zonas comerciales, es la falta de regulación del transporte colectivo, ya que constantemente obstruyen vialidades, principalmente en las calles Sánchez Torrado, Abasolo y avenida del Trabajo, ya que en estas circulan alrededor del 40% de las rutas que prestan el servicio en la modalidad de urbanas y suburbanas de más de 350.

“No hay un verdadero control y si así lo fuera ya se hubiera bajado la tarifa que el mismo presidente dijo que no era legal, pero como les conviene generar acuerdos dejan a los de las combis hacer lo que les place”, argumentó Arturo Campos.

De la operatividad

En este contexto, operadores del servicio de transporte público refirieron que a pesar del cambio en el semáforo, su operatividad se mantiene al 50%; en el que se han reforzado esquemas para el cuidado de la salud, al realizar la limpieza y desinfección de vehículos al inicio de cada recorrido, además de invitar a los usuarios a cumplir con el uso de cubrebocas.