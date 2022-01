Aumenta inseguridad en colonias de la zona sur

Habitantes de las colonias Infonavit I y Fovissste piden a las autoridades mayor vigilancia en la zona, debido a que se han incrementado los asaltos a negocios y a transeúntes.





Luego de que el pasado domingo se registrara un asalto con arma blanca a un comercio de abarrotes en la calle Comunicación Norte, de la colonia Infonavit I, mismo que fue perpetrado por dos hombres que además golpearon a dos personas del lugar; los habitantes de la zona refieren que existe poca vigilancia de parte de las autoridades responsables, lo que permite que los delincuentes operan con tranquilidad.

“No puede ser posible que a plena luz del día nos quiten lo poco que ganamos trabajando, la mayoría somos personas de trabajo, nos levantamos temprano para ganar el sustento, y en dos minutos ya no hay nada, y no solo eso hasta con el riesgo de que nos pasé algo más grave y todo por personas que pueden hacer lo que quieran sin que una autoridad ponga un alto”, señaló Juan Rodríguez.





Los vecinos manifestaron que al menos por semana se registran dos robos en las inmediaciones, lo que atribuyen a la falta de vigilancia de parte de las autoridades, así como a las constantes fallas en la red de alumbrado público, situación que es aprovechada por quienes cometen este tipo de robos.

“Ya estamos cansados y nadie pone un alto, las patrullas que pasan no son suficientes, si acaso una hace un recorrido y ya no vuelve a pasar hasta después de varias horas y de plano ya no, por eso pedimos que se incremente la vigilancia y que si agarran a los ladrones los mantengan adentro, nosotros denunciamos si nos garantizan nuestra seguridad”, mencionó.