Atiende PC necesidades de indigentes

A través de los recorridos de los brigadistas de Protección Civil, se han atendido las necesidades de personas que se encuentran en situación de calle, a quienes se les ha dirigido a albergues temporales para evitar sufran afectaciones por las bajas temperaturas.

Se tienen registro de diez personas en situación de calle.

“Aproximadamente en lo que llevamos de diciembre a enero tenemos un promedio de diez a doce gentes de las que son constantes, hay otras que son pasajeras y nos hemos encontrado a familias que van de paso o son migrantes que se van en tren, mismas que no quieren reubicarse por lo lejos que le quedaría el moverse en la bestia; nos dicen que los apoyemos con cobijas y ahí se quedan” explicó Dinorath Lastiri, Titular de Protección Civil.

Principalmente esta gente en situación vulnerable se encuentra ubicada en instalaciones bancarias, farmacias o bien en la central camionera o puntos específicos del municipio de Salamanca.

“Nosotros en enero siempre estamos durante las madrugadas haciendo el recorrido para detectar, hay gente que tiene su cobija y ahí se mantiene, se quedan; hay otros que son nuevos o que vienen de pasada por Salamanca y se les entrega cobija; desconozco porqué no quieren acudir a los albergues, lo que si es que gente que ya está acostumbrada a que la ciudadanía les da alimento o dinero, entonces no se van al albergue. Tenemos albergue en la parte del DIF de la colonia Guanajuato, aquí en Las Estancias pero ahorita no tenemos a nadie”, explicó.

Se les invita en acudir a los albergues de la ciudad.

La funcionaria destacó que un censo general de cuántas personas se encuentran en situación es complicado ya que algunas de ellas son transitorias, y solamente cuentan con el registro de pocas personas en esta situación.

“Las personas indigentes o en situación de calle también les hacemos la entrega de cobijas, y se les invita a que pasen a un lugar más seguro, a un albergue en donde puedan tener una bebida caliente o algo para mantener el calor del cuerpo”, finalizó.