Ataque a bar de Irapuato enciende alarmas: César Prieto

Tras la masacre al interior de un bar en el vecino municipio de Irapuato, el presidente municipal César Prieto declaró que esto prende las alarmas en localidades vecinas como Salamanca, ya que en materia de seguridad no hay palabra de honor; por lo que se mantendrán y reforzarán los dispositivos para resguardar la vida social y nocturna, sobre todo está última que se vio afectada por la inseguridad y la pandemia, y actualmente se está retomando de nueva cuenta.

Local Lamentables los hechos en contra de conductores de taxis

“Siempre estamos en alarma, sabemos que el estado de Guanajuato, la región de Salamanca es un municipio que tiene un problema real de inseguridad no podemos cerrar los ojos decir que el otro está mal y yo estoy bien, al final mientras siga habiendo un homicidio en cualquier parte del estado así sea en Irapuato o Celaya nos afecta a todos y por eso debemos seguir siempre con las alertas y en coordinación con el estado, la federación y obviamente con nuestra policía municipal”, argumentó el edil.

En este contexto, el mandatario salmantino afirmó no se bajará la guardia y se continuará en el mismo esquema operativo mediante el dispositivo denominado “Salamanca Unido, el operativo BOOM en el que se participa con autoridades de otros municipios. “Estamos reforzando en los centros nocturnos, restaurantes para que los ciudadanos puedan seguir viviendo de manera tranquila, seguimos reforzando y eso va seguir siendo parte de nuestra estrategia”.

Los ataques a establecimientos no han sido una situación ajena al municipio, septiembre de 2021 un dispositivo explosivo acabó con la vida de dos personas y dejó seis lesionados, al detonarse al exterior del restaurant Barra 1604, además de los ataques directos que se han registrado en establecimientos como La Playa, El Bar Raymond y La Típica, cuyo saldo en conjunto fueron 26 personas si vida, lo que sin duda frenó la vida comercial y nocturna en Salamanca.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“Ahorita se está reactivando y ese es el pendiente que me da a mí, por eso desde el principio se los comenté a mí me da un temor que Salamanca pueda vivir una situación de esta naturaleza que no está en nuestras manos, a veces no podemos prevenir un tema de esta naturaleza porque son gente que tiene sus maneras de actuar que desafortunadamente ponen en riesgo a la ciudadanía, en el caso especifico de Salamanca la coordinación que se da con la Guardia y con el Ejército nos permite tener cierta calma que como lo dije en seguridad no hay palabra de honor, en cualquier momento te pueden jugar una mala pasada como lo que ha pasado en Irapuato y también en Salamanca”, concluyó.