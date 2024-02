Asesinatos de policías en Guanajuato, por enfrentar a crimen organizado: Causa en Común

León, Gto.- Ante la ola de asesinatos contra elementos de la Policía Municipal de Celaya, René Gerez, investigador de la organización civil Causa en Común, dijo que esto se debe a que las corporaciones locales están haciendo frente al crimen organizado solas con menores recursos, personal y sin el apoyo institucional.

En entrevista comentó que lo mismo pasa en otros municipios de Guanajuato como Juventino Rosas, Salvatierra e Irapuato, lo que refleja un problema de inseguridad en la zona.

“El policía municipal es el que está resintiendo las consecuencias del actuar de todos los días del crimen organizado porque no hay ninguna otra institución de seguridad que esté fortaleciendo o apoyando los temas de seguridad en el municipio, y bueno, hablamos de la zona no sólo Celaya, el tema de Juventino, Celaya, Salvatierra Irapuato esa zona que es conflictiva por el crimen organizado de acuerdo a los reportes de incidencia se ve que hay un problema de inseguridad en la zona”, dijo.

Esto luego de que durante los últimos días se ha registrado una cacería en contra de los elementos del municipio cajetero, primero con el asesinato de cuatro de ellos, luego uno más y fue este jueves cuando hombres armados emboscaron a otros elementos que repelían una agresión donde otro policía fue asesinado y uno más quedó herido.

“Yo creo que no existe otra autoridad, no existe otra institución en materia de seguridad pública en el municipio que esté haciendo frente al crimen organizado, entonces esto naturalmente nos da que, solamente están matando a los municipales no a los demás ¿Qué estará pasando ahí? Pues realmente no hay nadie más, ese creemos que es el problema aunado a que el único cuerpo que está haciendo frente es la Policía Municipal”, agregó.

René Gerez añadió además que el tema de inseguridad en Celaya se ha mantenido muy hermético y los gobiernos no han buscado otra alternativa para evitar estos asesinatos.