Artesano cerero coloca su nacimiento en Casa de la Cultura

Luego de 30 años dedicados a la cerería, por primera ocasión el artesano salmantino Juan Carlos Salgado Crespo participó con la colocación de su nacimiento de cerámica en las instalaciones de la Casa de la Cultura, el cual será expuesto hasta el día 02 de febrero de 2023.

Con 30 años elaborando figuras de cera, el maestro Juan Carlos Salgado Crespo, además se ha dedicado a impartir clases para la elaboración de estas figuras de cera, y en esta ocasión su obra fue tomada en cuenta por parte de las autoridades municipales.

El artesano, explicó que en esta ocasión al ser tomado en cuenta, se le dio la oportunidad de poder montar sus obras de arte dentro de las instalaciones de la Casa de la Cultura, para que la ciudadanía salmantina pueda apreciar estas obras de cera.

“Es mi primer año que se me hace la invitación para mostrar mi arte, siendo en esta ocasión montando el nacimiento, y esto lo llevé a cabo en apoyo por parte de las demás personas que me ayudaron a montarlo en quince días; para poder hacer todo este nacimiento me tomé alrededor de seis meses”, añadió.

Para elaborar cada pieza que conforman los seis pasajes se dedicó de manera diaria alrededor de sies u ocho horas para poder tener unas piezas que estuvieran a la altura y pudieran ser del gusto de la ciudadanía salmantina.

“Estoy más que encantado, para mi es un orgullo ser salmantino y que se pueda mostrar este nacimiento con todas las figuras hechas de mi autoría, estoy muy contento y espero que todas las familias para que esta tradición no se pierda y puedan venir a ver este nacimiento”, explicó.

Este nacimiento estará expuesto hasta el día dos de febrero en donde la ciudadanía salmantina pueda acudir a la Casa de la Cultura de la zona centro de la ciudad a apreciar este nacimiento de cera, además de contar con la muestra artística de vitrales.