Arranca Festival Internacional de Cine del Bajío

GUANAJUATO, Gto. (OEM-Informex).- Con la conmemoración por los 50 años de la película “Las Momias de Guanajuato” y de tres grandes iconos culturales de esta Ciudad Patrimonion el Grupo Teatral Los Tiempos Pasados, el Ensamble de Música Antigua Los Tiempos Pasados y el Festival Internacional Cervantino, además de presentación de la Big Band de la Universidad de Guanajuato con el homenaje al director del Museo de la Ciudad de Querétaro e intelectual de origen leonés, Gabriel Hörner, dio inicio la edición del Festival Internacional de Cine del Bajío (BJX Fest 2022).

Un desfile de automóviles antiguos por las principales calles de la ciudad, partieron del exterior del Teatro Juárez y culminaron en la explanada de la histórica Alhóndiga de Granaditas, que dieron paso a la segunda edición del festival, previo a la alfombra roja y la pasarela de estrellas del ámbito cinematográfico.

Acompañado por autoridades queretanas, el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro, previamente inauguró la “Casa Querétaro”, en la que se presentará una muestra iconográfica de cine y una exposición de Playmobil dentro del marco del BJX Fest que concluye el próximo 27 de noviembre.

“Esta segunda edición del Festival Internacional de Cine del Bajío no tiene ni un peso de presupuesto municipal, no hay recurso etiquetado, se hace mediante apoyos (del Gobierno del Estado), con gestiones, con mucho cariño y talento, queremos que nos vaya bien en este Festival, que es para todos”, remarcó Navarro en la inauguración de la Casa Querétaro, ubicada en las instalaciones de la Dirección General de Cultura y Educación, en la calle 5 de Mayo No. 1.

El alcalde señaló que la ciudad de Querétaro y Cuba son invitados especiales del BJX Fest que, en su edición Te50ro de México 2022, convierte a Guanajuato en una ciudad de película con proyecciones de lo mejor del cine mexicano e internacional.

Por su parte, Teresa García Besné, titular de la Secretaría de Cultura de Querétaro capital, agradeció la invitación de Guanajuato Capital y resaltó que ambas Ciudades Patrimonio comparten la vocación de impulsar las artes cinematográficas.

EXPONEN PLAYMOBIL, CINE DE LUCHADORES Y COLECCIÓN DE CINETECA QUERETANA

En la Casa Querétaro del BXJ Fest, se expondrá el diorama de Playmobil de la película “Las Momias de Guanajuato”, con una de las batallas más icónicas del cine mexicano, en las que los ídolos del cuadrilátero más reconocidos se enfrentan a “Satán”, encarnado por el mítico luchador Tinieblas. La exposición se montó con el apoyo de la Asociación Mexicana de Coleccionistas de Playmobil (AMEXPLAY).

Además, la colaboración del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), permitió una colección de carteles del cine de luchadores que se encuentra en la Casa Querétaro para celebrar la versión 2022 del BJX Fest.

Además en el espacio también se exhibe la muestra “Cinefilia Gráfica”, de la cineteca “Rosalío Solano” de la Secretaría de Cultura de Querétaro, conformada por carteles clásicos de la cinematografía nacional. Exposiciones estarán abiertas al público en general de las 9:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Es de mencionar que al concluir el homenaje a Gabriel Hörner, director del Museo de la Ciudad de Querétaro, se llevó a cabo la proyección “ReEvolución 10/20, honor sin tiempo” en la explanada de la Alhóndiga de Granaditas.