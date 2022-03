Aqueja problemática de agua a la colonia Barlovento

La problemática de agua que aqueja a la colonia Barlovento, es una situación que a la fecha continúa perjudicando a los habitantes de este lugar con la aparición de fugas derivado de las malas condiciones en las que se encuentra el pozo de agua de esta colonia.

De acuerdo a los representantes del fraccionamiento, Maura Flores Elías y Luis Felipe Núñez, esta problemática ya tiene varios años y aunque también se debe a la inconciencia de la gente que gasta de más el vital líquido ante la falta de algún organismo que la regule, situación que sufren ante el abandono de parte de la constructora y de las autoridades locales, al no estar entregado el fraccionamiento al municipio.

Fraccionamiento necesita ser entregado al municipio.

Esto también impide que CMAPAS se pueda hacer cargo de la regulación del agua en el fraccionamiento, ya que actualmente la gente no sabe con quién dirigirse para cerrar las llaves del pozo para evitar que haya fugas.

“Hemos tenido problemas porque si no se entrega (el fraccionamiento) al municipio, CMAPAS no ha entrado y ahora sí que mucha gente les vale tirar el agua no toman importancia del agua queremos que nos tomen en cuenta en eso y por eso queremos que CMAPAS se haga cargo de la colonia”, explicó.

Ante esta situación, pidieron a las autoridades locales que no los olvide y que los apoyen para que su colonia pueda contar con los recursos necesarios y también contribuyan a regresar la paz al fraccionamiento.

Además, solicitaron el apoyo de la población para continuar cuidando el agua y a su vez colaboren en la campaña de limpieza, para que las autoridades municipales observen que también existe interés por parte de los colonos en recuperar sus espacios y contar con una mejor imagen urbana en la colonia.

Antecedente

Con más de 500 familias el fraccionamiento barlovento ubicado en la zona oriente de la ciudad, continúa presentando diversas necesidades entre las que destacan una mejor regulación del agua, mayor alumbrado público y el mantenimiento de sus áreas verdes y comunes, ya que cuenta con más de 10 años de haberse construido y a la actualidad no ha sido entregado al municipio.

Esperan pronto se pueda resolver esta problemática, ya que el fraccionamiento cuenta con más de 500 familias .