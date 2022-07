Aplican vacunas contra Covid-19 para la población rezagada en Salamanca

Cerca de mil dosis fueron entregadas para Salamanca, para efectuar la jornada de vacunación extraordinaria para de rezagados y primeras dosis para mayores de 18 años del bilógico Cansino, que se aplicarán en las dos sedes habilitadas en Salamanca.

Los puntos de inmunización se situaron en Cessa Valtierrilla y Caises Salamanca, en donde se estará aplicando el biológico en horario de 8:00 am a 16:00 horas, hasta agotar existencia. Dichos biológicos fueron destinados para avanzar en la inoculación de la población salmantina y guanajuatense.

Al respecto, María Concepción Bustos Pérez, responsable de vacunación en Caises Salamanca, señaló que se está inmunizando a personas de 18 años en adelante que por alguna razón no pudieron iniciar su esquema en el tiempo que correspondía.

“Estamos dando preferencia a la gente que no cuenta con esquema iniciado, la indicación que tenemos ahorita es a todas las personas de 18 años y más y personas rezagadas, así como jóvenes que en su momento tenían 17 y que por ese motivo no se pudieron aplicar la vacuna porque no cumplen con la edad y que ya tienen 18 años, ya pueden vacunarse”, explicó.

La inoculación para rezagados comenzó este lunes y concluirá una vez que los cerca de mil biológicos destinados para Salamanca se agoten, por lo que, los interesados deben presentar INE o Identificación Oficial y hoja impresa desde el registro en mivacuna.salud.gob.mx .

De esta manera se pretende continuar con el avance de la inmunización del estado de Guanajuato, para proteger a la población ante el repunte de casos de Covid-19 que se genera en el estado. Cabe señalar que la vacunación no garantiza que no existan contagios, por lo que se recomienda no bajar la guardia y mantener las medidas sanitarias.