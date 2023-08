Anuncian visita a la capital de Adán Augusto

GUANAJUATO, Gto.- Adán Augusto López Hernández, aspirante a coordinar los trabajos de la defensa de la transformación a nivel nacional, estará de visita en Guanajuato capital este próximo jueves a las 6 de la tarde.

El monumento al Pípila será el punto de reunión, donde López Hernández se reunirá con capitalinos, informó el diputado federal Manuel Rodríguez, delegado político estatal; quien además estuvo acompañado de Miguel Ángel Chico, coordinador estatal territorial; la regidora capitalina Estefanía Porras Barajas y del Diputado local Ernesto Prieto Gallardo, este último llegó al finalizar la rueda de prensa.





Estiman una importante afluencia.





Una de las segundas llamadas “corcholatas” presidenciales se reunirá con la militancia de Morena, donde aseguran se esperan cientos de personas que acompañaran a Adán Augusto.

El parlamentario federal destacó que Adán Augusto cuenta con amplia experiencia en la gestión pública y el sector privado, que lo colocan como la opción idónea para encabezar el proyecto nacional de Morena.





E incluso cuestionó la veracidad de las encuestas que colocan a Adán Augusto muy por debajo del gusto de la ciudadanía al argumentar que el ex secretario de Gobernación es el único que ha tenido un incremento en cuanto a la intencionalidad del voto.

“Mientras no tengamos toda esa información, no podemos hablar de que son encuestas de verdad, están justificadas bajo el nombre de una encuesta y lo usan como propaganda, por eso nuestro aspirante, Adán Augusto, cada vez que le preguntas respecto a esas supuestas encuestas, él dice que no lo son y que son elaboradas a contentillo para darle ánimos a quien la pública y la promueve”, afirmó.









Finalmente, el coordinador estatal territorial, Miguel Ángel Chico Herrera afirmó que históricamente Guanajuato capital es de gran trascendencia en la historia nacional, por ello la visita de Adán Augusto.