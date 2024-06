Ante falta de agua, taqueros sufren por los altos precios del cilantro

Ante el incremento del precio del manojo del cilantro, el cual ronda cerca de los 100 pesos, taqueros de la localidad han manifestado que este precio los ha afectado desde hace tres semanas por lo que han tenido que tomar medidas como reducir el uso de este producto para la venta de sus alimentos, señalaron que este precio podría presentar un incremento en los próximos días hasta 130 pesos.



“A mi gracias a dios no me ha pegado, pero sí está caro el manojo del cilantro; nosotros compramos cinco manojos diarios, pero hay otros compañeros taqueros en donde si les ha afectado el incremento del costo; hoy en la mañana que estaba con el de la verdura, que en los próximos días puede venir el precio en 120 pesos por las lluvias porque es más difícil cortarlo y sale enlodado. Todos los años es lo mismo pero no a tal incremento como a 130 pesos”, explicó Anotnio, taquero de la localidad.

En este mismo sentido, los comerciantes dedicados a la venta de verduras añadieron que este incremento se debiera a lalo que generó el incremento en el precio de esta verdura.Francisco, taquero del municipio indicó que durante estas tres semanas en donde se ha registrado el incremento de este producto esencial para la venta de tacos han llegado a

, señaló.Los comerciantes dedicados a la venta de tacos, señalaron que a pesar del incremento que presenta esta verdura han tenido que utilizar poco producto y tener que sustituirlo con cebolla, mientras se regulariza el