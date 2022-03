Analiza Ecología los tres árboles que se secaron en el jardín principal

Jaral del Progreso, Gto.- Los tres árboles del jardín principal que se secaron serán analizados por personal capacitado en los próximos días informó el director de ecología municipal Roberto Rodríguez Cimental quien comentó que al parecer la causa se deben al intenso frío que se registró durante los meses de diciembre del año 2020 y de enero del 2021.

“Este problema ya se había detectado desde la administración anterior, sin embargo, los funcionarios correspondientes no tomaron las medidas adecuadas. Ya que se requiere que un grupo de especialistas analicen el tronco, las ramas de los árboles y la tierra donde fue plantado “comentó.

Por el momento dijo que debido a la veda electoral no puede dar a conocer las características de las acciones que van a realizar en los próximos días ni el presupuesto. Ya que será hasta después del 11 de abril, fecha en la que darán a conocer más detalles de las actividades que van a realizar al respecto.

Es importante señalar que entre los planes se encuentra el sembrar 40 árboles nativos del municipio entre los que se encuentran el fraile el cual también será plantado en la zona centro donde llevan a cabo el embellecimiento de las calles Juárez, 5 de mayo, Porfirio Díaz y José María Morelos.

Rodríguez Cimental pidió a las personas que cuiden los árboles del jardín principal y los que están en diferentes áreas de la zona centro, los de las comunidades y colonias que no los rayen con navajas o con cualquier objeto punzocortante, que no tiren aceite, ni grasa que no arranquen sus hojas y que no tiren basura en las áreas verdes.

En otro orden de ideas, expresó que afuera de sus oficinas que se localizan en el segundo piso de la presidencia municipal tienen una caja donde las personas pueden donar las pilas que ya no utilicen las cuales pueden ser de cualquier tamaño.

El director de ecología agregó que las pilas que les llevan los ciudadanos las juntan y las llevan al reciclón que se localiza en el municipio de León e informará a la población la fecha en la que estarán recibiendo teclados, pantallas y electrodomésticos que ya no funcionan para que las personas se los lleven a sus oficinas y de esta manera cuidar el medio ambiente.