Alertan de cirujanos plásticos “charlatanes”

Por cada cirujano plástico certificado, hay alrededor de ocho "patito" que ponen en riesgo la vida de las personas, quienes no cuentan con certificado, preparación ni experiencia suficiente para realizar cirugías estéticas.

Por cada cirujano plástico certificado, existen al menos ocho o nueve que no son y que se dicen serlo, la gente no debe irse por el precio, tiene que buscar que el médico cuente con certificaciones nacionales e internacionales, así como la experiencia y conocimientos





Gustavo Jiménez Muñoz Ledo | Presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Guanajuato

Así lo dijo Gustavo Jiménez Muñoz Ledo, presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Guanajuato, quien mencionó es es bastante común que las personas se dejen engañar por médicos que no cuentan ni siquiera con el certificado que les permita hacer cirugías estéticas, lo que provoca no sólo que el resultado no sea el esperado, sino también que haya graves secuelas para su salud e incluso que puedan perder la vida.

“Es un problema a nivel estatal, nacional y mundial, muchos pacientes fallecen por ponerse en manos de cirujanos charlatanes, quienes incluso operan en clínicas clandestinas poniendo en riesgo la vida de las personas, peor aún, que las personas se dejan enganchar por una cirugía a un precio más barato, porque ese es el truco, estos médicos ofrecen un servicio más barato, cuando la realidad es que este tipo de procedimientos no puede ser barato”.

El presidente del Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Guanajuato mencionó que son muchos los riesgos de tener una cirugía estética por un cirujano que no está certificado, quienes además suelen pagar para que hablen bien de ellos y la gente es la que más suele dejarse llevar por “recomendaciones” y no por certificados que avalen su experiencia y conocimiento.

Por su parte, Jorge Cabrera, cirujano plástico irapuatenses y encargado de la enseñanza del colegio, mencionó que para que un médico cirujano pueda ejercer este tipo de procedimientos estéticos, se requieren hasta 14 años de preparación y entrenamiento quirúrgico, pues los médicos “charlatanes” consiguen su certificado a través de cursos de semanas e incluso cursos en línea para tener una cédula profesional “patito” que los avale.

“Son médicos generales que no aprobaron el examen nacional de residencias médicas, y a algún médico “charlatán” se le ocurrió hacer un curso en línea y conseguir de manera corrupta la cédula profesional para que los avale”.

Por ese motivo, el Congreso del Estado de Guanajuato modificó la Ley General de Salud para protección de los pacientes que deseen procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos, esto con apoyo de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Guanajuato, la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER) y el Colegio de Cirujanos Plásticos, Estéticos y Reconstructivos de Guanajuato.

Dicha ley indica que los únicos que pueden realizar cirugía plástica, estética y reconstructiva, deben contar con cédula de especialista y con certificado vigente de especialista, donde incluso las cirugías deben realizarse en establecimientos y unidades médicas con licencia sanitaria vigente; pues de no ser así, serán sancionados y penalizados de uno a cinco años de prisión.

Esto, para garantizarle a las personas que deseen someterse a alguna cirugía estética, tenga la certidumbre de proteger su integridad física y salud, así como evitar ser engañados por los médicos no certificados.