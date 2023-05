Alcaldes guanajuatenses reprochan falta de apoyo del gobierno federal

CELAYA, Gto.- (OEM-Informex).- En el marco de la entrega regional de equipamiento del programa de gobierno del estado 'Creo En Ti Mi Tienda al 100', presidentes municipales reprocharon la falta de apoyo del gobierno federal y agradecieron al gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo los apoyos que permiten que familias guanajuatenses tengan su negocio para su sustento y, en algunos casos, poder dar empleos.

El secretario de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro Gómez y el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, entregaron equipamiento con una inversión de un millón 245 mil pesos, para 249 beneficiarios de los municipios de: Celaya, Villagrán, Jaral del Progreso, Comonfort, Cortazar, Juventino Rosas y Apaseo el Grande.

El presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, en su mensaje felicitó a cada uno de los beneficiarios como empresarios de las Mipymes, que han decidido optar por crear un negocio que les permita crecer como personas, para proveer a sus familias de lo necesario y poder brindar trabajo a otras personas.





“Todo esto es parte del desarrollo de Guanajuato, que es grandeza y se apoya a quien trabaja, a quien lucha por salir adelante, a quien emprende, porque de eso se trata la labor como gobiernos, de ser facilitadores para el desarrollo de las personas y de sus negocios. Esto se seguirá haciendo porque para el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el centro de las políticas públicas siempre es el ser humano, que tiene muchas necesidades y que viven muchos problemas; y que nosotros como servidores públicos estamos obligados a coadyuvar con ustedes para poder de alguna manera ayudarlos en el desarrollo de sus actividades empresariales como Mipymes, porque personas como ustedes son las que dan sustento en nuestras familias, forman parte importantísima del desarrollo económico de Guanajuato, estado pujante que no se doblega y que sigue destacando a nivel nacional e internacional”, mencionó el alcalde de Celaya.

Juan Lara, alcalde de Villagrán, recalcó que gracias a estos apoyos, su municipio sale adelante gracias al gobierno del estado; “porque en Villagrán, no hemos tenido el apoyo del gobierno federal, no sé otros municipios, pero en Villagrán, no hemos tenido nada del gobierno federal”.

Alfaro Gómez, explicó que no es sencilla la labor de los alcaldes. | Foto: Adrián Mendoza | El Sol del Bajío

José González Ojeda, presidente municipal Jaral del Progreso, agradeció todo el apoyo del gobierno del estado que siempre ha mostrado el gobernador Diego Sinhue, que siempre está muy atento de los municipios, con independencia de los colores partidistas, "yo concuerdo muy bien con don Juanito, en mi municipio también hemos carecido del apoyo del Gobierno Federal, pero, como él lo dice, tenemos un buen gobernador, tenemos un buen secretario de Desarrollo Económico, que siempre están al pendiente de nosotros los municipios, entonces cuando nos mencionan este Programa de Creo en Ti, le dijimos: vamos a entrarle".

El alcalde jaralense mencionó que este tipo de programas hacen una dinámica al tema económico del municipio, porque da empleo a una persona o a dos, beneficia a Jaral del Progreso.

El secretario de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro Gómez y el presidente municipal, Javier Mendoza Márquez, entregaron equipamiento con una inversión de un millón 245 mil pesos. | Foto: Adrián Mendoza | El Sol del Bajío

Y ayuda mucho a la pareja que quiere trabajar, el hombre y la mujer quieren salir adelante pero a veces se descuida a los hijos por ir a la empresa, por ir a otro lado; "el tema de los niños y en estos momentos, yo digo que hay que tenerlos bien ajustaditos para que no se nos desvíe, y eso es muy importante porque ahí en el municipio me dicen Pepe, es que yo quiero poner un negocito afuera de mi casa y ahí estoy al pendiente de mi hijo, ahí estoy al pendiente de que estén haciendo la tarea, entonces a eso nosotros le vamos a apostar, para que el núcleo familiar también esté cerrado y que los niños no se nos desvían, entonces nosotros estamos haciendo lo propio, nosotros con inversión municipal, si bien, no solucionamos todo el negocio, sí les damos ahí una ayudadita, entonces cuenten con Pepe González, los de mi municipio".





El secretario de Desarrollo Económico, Ramón Alfaro, dijo que la fórmula en Guanajuato, es trabajar en equipo por el bien de todos los guanajuatenses.

El funcionario estatal recalcó y agradeció la asistencia de los presidentes municipales que asistieron al evento; "porque es darle el tiempo y la importancia de estar con su gente; eso habla también de la generosidad y del compromiso de los alcaldes, tanto de Pepe como de don Juan, alcalde de Villagrán, que están aquí presentes".

Alfaro Gómez, explicó que no es sencilla la labor de los alcaldes; es complicado lo que hace un ayuntamiento, porque cuando se va el agua la presión es con el municipio, cuando hay que arreglar una calle, cuando hay que recoger la basura, cuando hay que arreglar una lámpara, cuando hay que podar los parques, los jardines, la presión y la exigencia es la que hacemos como ciudadanos a los municipios.