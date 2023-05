Albañiles veneran a la Santa Cruz en su día

Cientos de salmantinos dedicados al oficio de la cuchara grande, conmemoraron el día de la Santa Cruz al acudir a misa en el Santuario Diocesano del Señor del Hospital. Tal es el caso de Antonio Alfaro "El Benji" quien se ha dedicado por 20 años a este oficio.

Esta festividad se remonta en el siglo IV, cuando Santa Elena, madre del emperador Constantino, fuera a tierra santa, lugar donde Jesús fue crucificado en donde se encontraron vestigios de la cruz, ante ello en esta fiesta se recuerda que la cruz fue lo que es un símbolo de triunfo, el cual fue adoptado por los albañiles el 3 de mayo.

En ella suelen realizarse fiestas, comidas y procesiones en donde los albañiles suelen colocar esta cruz adornada de flores en sus obras para evitar con ello que se presenten accidentes, además como agradecimiento por un año más de trabajo.

En este día en varios templos se llevaron a cabo celebraciones religiosas, con este motivo parte de los albañiles, quienes acudieron a bendecir sus cruces y continuar con sus labores. En el Santuario Diocesano del Señor del Hospital se llevó a cabo esta misa en donde cientos de creyentes y familias dedicadas a esta labor, para agradecer a Santa Elena.

Entre las historias, Antonio Alfaro “El Benji” relató la propia, quien lleva 20 años dedicado a esta labor que día a día y de sol a sol ha desempeñado. “Ahorita me encuentro bien y gracias a dios que pude venir en esta ocasión a misa y a traer mi cruz, afortunadamente no me faltó trabajo en estos años, y durante la pandemia no me falló el trabajo tampoco y es por ello que vengo a agradecer”, comentó.

El Benji, manifestó que durante estas dos décadas su principal fuente de ingresos ha sido la albañilería, sin embargo reconoció que también se ha enfocado a realizar otros trabajos como la jardinería o tomar otro trabajo que se pudiera presentar durante este tiempo de las lluvias.