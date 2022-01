“Agua sí” es un beneficio ambiental

El alcalde Cesar Prieto, catalogó positivo el proyecto “Agua Si” propuesto por el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

“Nos venimos muy contentos la verdad es que estamos haciendo equipo con el Gobierno del Estado de Guanajuato, porque al final de cuentas aparte de ser salmantino, soy guanajuatense, el proyecto que trae es interesante, estoy muy contento porque nos fue muy bien yo creo que el gobernador se atinó un gran logro, muy importante para nosotros y un logro de Guanajuato, es un logro de Salamanca”, explicó.





Beneficiará en materia ambiental a Salamanca.





Añadió que, en Salamanca se cuenta con un análisis del agua que se extrae de los mantos acuíferos y en la cual se han detectado algunos minerales que ponen en riesgo la salud de la población.

“Es un tema que nos conviene que no podemos escatimar como municipios nos sumamos a este proyecto del gobernador, yo podría ser egoísta y decir yo no quiero, pero al final va a llegar el momento donde Salamanca va a tener una problemática grave y yo no voy a correr el riesgo de no estar dentro de un proyecto que le conviene a todos “dijo.

Además, señaló que buscará un acercamiento con el presidente de república, para plantearle el proyecto de la venta de agua residual a Pemex, ya que en esta visita no se tuvo la oportunidad de comentarse.





E- agua de Salamanca se han detectado minerales nocivos.





Con este proyecto se pretende evitar la extracción del agua del subsuelo que genera la industria y en su lugar buscar que se utilice liquido gastado para reducir el costo del producción del agua que utilizan las empresas, de esta manera se generara un ganar – ganar, donde se beneficie tanto a Pemex como a los salmantinos con mayor recurso para el organismo municipal del agua , dicho proyecto es viable y se convertiría en un detónate económico, ambiental y de infraestructura de los recursos hidráulicos.