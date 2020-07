Acertado, no adherirse al Insabi: Diego Sinhue

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, aseguró que fue un acierto que el estado no se haya adherido al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), pues se ha podido dar una atención oportuna a las personas que han padecido Covid-19, así como eso no ha significado que no se sigan dando otras atenciones, sin que el sistema estatal de salud haya colapsado.

De Viva Voz...

Diego Sinhue pidió al personal médico ser promotor del mensaje que permita disminuir los contagios.





“Nunca fue una decisión política, era simplemente que en Guanajuato hemos construido un gran sistema de salud a lo largo de muchos años, con la participación de miles y miles de personas, además de infraestructura y equipamiento que no podíamos entregarlo a nivel central”, dijo el mandatario estatal durante la reunión que sostuvo con directores de hospitales y jurisdicciones sanitarias del estado, para pedirles que impulsen la Convocatoria por la Salud tanto en sus ámbitos de trabajo como con sus familiares y conocidos.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo reconoció el compromiso, la capacidad y el talento de los trabajadores del Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, pues dijo que son una pieza clave para la operación del sistema de salud, con el cual se superará la contingencia sanitaria.

Por ello, les pidió sumarse a la Convocatoria por la Salud, pues señaló que es momento de cerrar filas, para con ello contribuir todos a disminuir los contagios de Covid-19 en la entidad.





“Vemos que en muchos aspectos, la sociedad se ha relajado y no sigue las medidas sanitarias, en esa gran convocatoria pedimos a la gente llevar el mensaje a la mayor cantidad de población posible, a través de todos los medios”.

“Y creo que hoy entre nosotros es bueno también lanzar una gran Convocatoria de Equipo a todos los que integramos el Sistema Estatal de Salud y llevar ese mensaje a nuestras compañeros y compañeros”, dijo.