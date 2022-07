Abandona federación predio tóxico en Salamanca

Los 266 mil 890 metros cuadrados que en su momento se pensó que fuera un parque público, el más grande de Salamanca, son hoy una foco rojo de contaminación en donde hay más de 100 sustancias, entre las que se encuentran plaguicidas, metales, azufre, plomo, mercurio y DDT y en donde el gobierno federal no ha hecho ningún trabajo de remediación, a pesar de que desde diciembre de 2021 el predio que antiguamente fue Fertimex y posteriormente Tekchem es propiedad federal.





Aún se ven los escurrimientos de contaminantes.





El 22 de noviembre de 2021, en el Diario Oficial de la Federación fue publicado que el predio de más de 266 mil metros cuadrados que en alguna ocasión fue la planta de Tekchem, que se dedicaba a la producción y venta de plaguicidas organoclorados y fosforados, así como otros compuestos peligrosos que en la actualidad están prohibidos mundialmente al ser nocivos para la salud humana y el medio ambiente, pasaría a ser ocupado por parte de la autoridad federal por un periodo de tres años y 10 meses, para en ese periodo llevar a cabo la limpieza de 14 mil toneladas de agentes tóxicos y cancerígenos que han contribuido para que sea Salamanca el municipios de Guanajuato con más casos de cáncer infantil y de adultos, de acuerdo con la Secretaría de Salud federal.

En ese decreto y que entró en vigor en diciembre de 2021, se estableció que ese predio sería ocupado por el gobierno federal, para que a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales se llevaran a cabo los trabajos de limpieza y remediación de ese predio.





Hay 14 mil toneladas de contaminantes al aire libre.





Incluso, se destinó una partida de 33 millones 788 mil pesos que serían destinados para el pago de la indemnización para quien acredite ser el propietario de ese predio, mientras dure el proceso de remediación.

Parecía que ahora sí Salamanca podía tener una solución a su Chernóbyl, pero no fue así: a siete meses de la entrada en vigor del decreto para que el predio de Tekchem sea del gobierno federal, para poder remediarlo, no ha habido avance en ello y mientras pasa el tiempo, la contaminación de los mantos freáticos y los metales pesados siguen siendo inhalados por miles de salmantinos, como desde 2007, cuando cerró la fábrica de químicos.





El precio iba a ser en su momento saneado para ser un parque.





Larga omisión





En septiembre del año 2000 se tuvo un incidente en el proceso productivo de plaguicidas organofosforados (malatión, paratión metílico, metamidofos, entre otros), que propició una explosión al interior de la entonces empresa Tekchem, de donde emanó una nube de agentes tóxicos que se dispersó y alcanzó a distancia de más de 20 kilómetros.

Ante ello la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), prosiguió a la clausura temporal de la empresa, lo que origino que la compañía iniciara un proceso de rehabilitación; no obstante, siete años después fue clausurada para desmantelarla y sanear el lugar y convertirlo en un parque público que tendría un memorial para no olvidar esa afectación ambiental, sin embargo, a la fecha no se ha terminado de remediar y retirar del sitio los pasivos ambientales tras casi 22 años.





Muchas intenciones, pocas acciones en Tekchem.





Graves afectaciones





Vecinos de colonias aledañas como La Cruz, Nativitas, Jardines del Sol, Obrera y El Pitayo afirmaron que al registrarse fuertes vientos o altas temperatura sufren de malestares por el esparcimiento de los pasivos que se encuentran a cielo abierto y entre las principales molestias que padecen se encuentran picazón de garganta, náuseas y mareos.

“Sobre todo cuando hace aire tenemos como picazón en la garganta, así como si algo trajéramos en la garganta, como cuando traes un pelo o algo así, a muchos se les tapa la nariz o les da nauseas”, mencionó Ana Morales.









El tóxico saqueo





Martina Gutiérrez, presidenta colonia La Cruz primera sección, pidió a las autoridades no olvidar el tema de Tekchem, pues son más de mil 500 habitantes los que viven alrededor o en las cercanías y que sigue siendo un tema tóxico para su salud, luego de que en la zona se registraron al menos cinco incendios durante la temporada de calor.

En cuanto al saqueo de material, ya no hay nada más que sacar, pues se quedó sin fierro viejo, luego de que las estructuras de oficinas administrativas y plantas de operación fuesen derrumbadas a finales de 2019, cuando familias enteras ingresaban a plena vista de los trabajadores y autoridades ambientales a extraer materiales que fueron vendidos al mejor postor en chatarreras locales.









Buenas intenciones, pocas acciones





Actualmente en el sitio permanecen más de 14 mil toneladas de agentes tóxicos y cancerígenos a cielo abierto, que en temporada pluvial se filtran a los mantos freáticos.

Intentos de limpiar el predio de Tekchem ha habido varios, pero ha faltado voluntad, mucha de ella política, pues han sido realizadas pocas atenciones desde que en 2007 el predio fue abandonado por la firma que lo tenía.









De acuerdo con el proyecto ejecutivo para el tratamiento y disposición final de suelos contaminados y que sería para ejecutar la primera etapa de remediación, que data de julio de 201, se adjudicaría un contrato para su retiro y disposición, por un monto máximo de 13 millones de pesos, mismo que se canceló debido a que no fueron otorgadas las autorizaciones estatales correspondientes.

Ahora que ya se dio este decreto para que le predio sea utilizado por el gobierno federal para su remediación, a siete meses de su vigencia tampoco ha sucedido nada… y muchos creen que podrá pasar el tiempo y Tekchem será la bomba ambiental de Salamanca que aún no termina por explotar y dañar.