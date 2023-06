Todavía hay mucho amor: Juan Pablo Medina revela que terminó su relación con Paulina Dávila

El actor Juan Pablo Medina, quién debido a complicaciones en su salud en 2021 tuvo que ser intervenido para que especialistas le amputaran su pierna derecha, se sinceró y habló sobre su enfermedad y su vida personal en el programa de Adela Micha, "La Saga".

Durante la entrevista, el actor que interpretó a Diego Olvera en "La Casa de las Flores" dio a conocer que ya no tiene una relación con la actríz Paulina Dávila, con quien habría durado varios años, aunque también detalló que ella estuvo con él durante su enfermedad y la recuperación.

"Ella iba todos los días (a visitarlo) y estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular, fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos, no había de otra. Yo me sentía muy tranquilo y acompañado", detalló.

Ante esto, el actor de 45 años detalló además, que una de las razones de su ruptura fue debido a su estado de salud luego de la operación pues "yo no tuve la capacidad de hablar todo esto ni con ella, ni con mi hermano, ni con mis papás, o sea sí me cerré, entonces fue difícil”.

Pese a esto, explicó que aunque hayan terminado el noviazgo mantienen contacto y "hay mucho amor".

¿Qué problema de salud tuvo Juan Pablo Medina?

Durante la entrevista con Adela Micha, el actor que también participó en "Soy tu Fan" dando vida a Iñaki Díaz, reveló que tuvo muchos síntomas que ignoró, lo cual derivó en diversas complicaciones que lo llevaron a perder una pierna.

Juan Pablo Medina tuvo un infarto silencioso, lo que provocó una trombosis, problema que culminó en la amputación de una de sus extremidades.

“Muchas señales que no las quieres ver. Yo tuve varias: se me dormía un poco el pie, jugando futbol se me durmieron las piernas, me salí y al mismo tiempo volví a entrar, de necio, se me volvieron a dormir, no fui al hospital. Pensé que era como un pellizco en la espalda. Yo no le di en ese momento la importancia”, detalló.