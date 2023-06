Talina Fernández, la primera en confirmar la muerte de Colosio: así fue la historia

Talina Fernández era una conductora, periodista y productora que realizó distintas coberturas a lo largo de su carrera, pero una de las más destacadas fue el asesinato en 1994 del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

La comunicadora, que este miércoles falleció a los 78 años, fue quien informó en televisión nacional que Colosio había fallecido luego de recibir un impacto de bala en Lomas Taurinas, Baja California el 23 de marzo de 1994.

Fue en una entrevista con Yordi Rosado, que La Dama del Buen Decir, recordó que fue la esposa del candidato, Diana Laura Riojas quien la invitó a Lomas Taurinas a realizar la cobertura, pues tenía una relación muy cercana con ella.

"Me traté de acercar a Luis Donaldo y no me dejaron. Me sorprende tanto que alguien haya podido (la persona que le disparó) llegar tan cerca porque la seguridad era extraordinaria", dijo.

Posteriormente, relató que después del evento en Lomas Taurinas la llevaron a un camión con otros reporteros, y fue ahí donde un joven entró a informar que Colosio había recibido un disparo.

De acuerdo con lo narrado por Fernández, el chofer del camión siguió a una patrulla que los llevó al hospital donde llevaron al candidato después del ataque, e incluso, fue una de las personas que donó sangre para que los médicos trataran de salvarle la vida a Luis Donaldo Colosio.

Talina Fernández describió que fue una doctora quien le informó que el candidato a la presidencia había fallecido, y al tener contacto directo con Jacobo Zabludovsky, le llamó para informarle lo ocurrido aunque había recibido la instrucción de no darlo a conocer.

"De manera extraoficial le quiero decir que el licenciado Colosio ha muerto", dijo.

¿Cómo fue la transmisión donde informó la muerte de Colosio?

La noticia se dio a conocer a través del noticiero llamado “24 Horas”, que conducía el fallecido periodista Jacobo Zabludovsky y Talina Fernández.

"No ha habido un comunicado oficial, pero un médico me dijo que se había ido", anunció.

El día que Talina Fernández confirmó la muerte de Colosio. pic.twitter.com/sH6FaO9tOx — Verónica Calderón (@veronicalderon) June 28, 2023

Al escuchar los detalles que brindaba Talina por llamada, que se transmitía en vivo, Zabludovsky incluso le sugurió que entrara al quirófano para confirmar la noticia.

"Entra al quirófano Talina (...) dile al señor que está al frente de las medidas de seguridad que los mexicanos estamos ansiosos de saber que ocurre", dijo.

Por último, Jacobo Zabludovsky se limitó a informar que desde la Presidencia de la República ya se había confirmado la muerte de Luis Donaldo Colosio.