“Spider-Man” lidia con la ansiedad en un corto animado

Ser un superhéroe no te exenta de atravesar por trastornos de salud mental. Al menos eso es lo que se verá en el corto “The Spider Within: A Spider-Verse Story”, un contenido que surge del universo “Spider-Man Across the Spider-Verse” y que muestra a Miles Morales (“Spider-Man”) atravesando problemas de ansiedad y depresión.

Este martes se difundió el primer adelanto del corto, opuesto al ambiente que se presentó en la película animada. Se observa a un protagonista mucho más oscuro, que lidia con críticas, comentarios, y se enfrenta a sus propios pensamientos.

“No estás alcanzando todo tu potencial. No tienes sentido de responsabilidad. Es inaceptable Miles”, son algunas de las frases que se escuchan en el tráiler y que consternan al superhéroe.

“¿Estás bien hijo?”, es la oración con la que finaliza el clip de 42 segundos.

Miles luchará por equilibrar sus responsabilidades como adolescente, amigo, estudiante, mientras intenta defender al barrio de Brooklyn. Pero no todo se concreta, al final del día, vive ataques de pánico y se encontrará en la difícil decisión de mantener su lucha en silencio o pedir ayuda.

“The Spider Within: A Spider-Verse Story” se realizó en colaboración de #KevinLoveFund, y el plan de estudios centrado en la salud mental, #TheHeroWithin.

El corto en formato thriller estará disponible este miércoles en Youtube.