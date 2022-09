Serie Tierra incógnita se inspira en Stephen King

Los actores argentinos Pedro Maurizi, Mora Fizs, Thomas Lepera y Tomás Kirzner, quienes encabezan el elenco de la serie Tierra incógnita, nunca habían incursionado en el terror, e incluso solían enterrarse cuando veían una serie o película de ese género.

Por ello, cuando se sumaron a esta producción, no dudaron en acercarse a uno de los grandes maestros del horror: Stephen King. “Me basé en It, la versión viejita y la nueva, esa fue la que me marcó”, comentó Kirzner.

Por su parte, Mora agregó que esa película “tiene una vibra un poco similar, porque son jóvenes viviendo en un mundo de terror. El director de la serie antes de empezar a grabar nos recomendó cintas de referencia para tomar cosas y construir nuestros personajes, a mí me mandó Carrie, y tomé mucho de ella y sus expresiones”.

La serie sigue los pasos de Eric Dalaras (Pedro), un adolescente que descubre un mundo escalofriante mientras busca la verdad detrás de la misteriosa desaparición de sus padres, ocurrida ocho años atrás.

Junto a su hermana Uma (Mora), escapa de su casa y regresa al pueblo donde creció para buscar respuestas en el parque de diversiones donde sus padres fueron vistos por última vez.

Pedro señaló que esta serie es un buen primer acercamiento para quienes sienten curiosidad por explorar el género, pero a la vez se asustan fácilmente. “Es un producto que no es tan extremista y te va a espantar, o te revuelve el estómago. Es una historia terrorífica para que entres, y de ahí subir la vara y ver cosas más fuertes”.

El actor agregó que además el guión “aborda otros temas más enigmáticos, donde se aprecia más aventura y misterio. No sólo es terror, tiene un proceso que uno va descubriendo pistas para llegar a la verdad”.

Kirzner precisó que además en los distintos capítulos se observan muchos guiños a la cultura pop, y a los grandes éxitos del terror, por lo que chicos y grandes disfrutarán de esos pequeños easter eggs (claves ocultas).

“Puede que sea una cuestión generacional, pero hoy en día los clásicos del terror se consumen siempre. Ya sabes alguna referencia de dónde viene o para qué sirve”, comentó.

Tierra incógnita está disponible en la plataforma Disney+.