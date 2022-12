Del Toro con Pinocho e Iñárritu con Bardo, las categorías que los llevarían al premio Óscar

La Academia de Hollywood anunció este miércoles en un comunicado las cintas precandidatas a diez categorías de los próximos premios, entre ellas la de película internacional, donde todavía se disputan "Argentina, 1985", de Santiago Mitre; y la mexicana “Bardo: Falsa crónica de una verdad a medias", de Alejandro González Iñárritu.

Los filmes de Mitre e Iñárritu lucharán por llegar a las nominaciones definitivas, que se darán a conocer el 24 de enero, contra películas como: “Corsage” (Austria), “All Quiet on the Western Front” (Alemania), "Close" (Bélgica), "Decision to Leave" (Corea del Sur), "Joyland" (Pakistán), "Return to Seoul" (Cambodia), "Saint Omer" (Francia), entre otras.

La película del oscarizado Alejandro González Iñárritu logró pasar a la “shortlist”, después de una difícil trayectoria por festivales de cine en las que no obtuvo galardones importantes y tras haber quedado fuera de las nominaciones de los Globos de Oro 2023.

El filme es una historia de “auto-ficción” que a través de una experiencia onírica y psicodélica cuenta la vida Silverio Gama, un periodista que regresa a su país tras años de vivir en Los Ángeles, mientras explora temas políticos, su condición migratoria, el paso del tiempo, su identidad nacional, familiar y personal.



Con esta película Iñárritu regresaría a los premios de la Academia después de su triunfo en 2016 con “The Revenant”.



Por su parte, la lista de preseleccionados continúa con la película de animación "Pinocho", del mexicano Guillermo del Toro, con tres nominaciones a mejor música original, sonido y canción original.

Además, "Pinocho" cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro 2023 y tres nominaciones a los Critics Choice Awards.