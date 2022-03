Paola Toyos asume el reto de ser una villana

La actriz y cantante Paola Toyos forma parte del elenco de remake de “Los ricos también lloran” de Televisa, en donde da vida a Matilde, una villana en esta producción.

Acostumbrados a verla en otra faceta, ahora asume el reto y se hará odiar con su papel de Matilde Vélez, ama de llaves de la mansión Salvatierra, donde se desarrolla gran parte de la historia que fue estrenada en febrero.

“Un reto difícil, pues es una novela que marco una época con tremendos actores, pero también tenemos esa oportunidad de que no busquen comparaciones sino de que disfruten el proyecto” dijo feliz Paola Toyos.

Una telenovela producida por Carlos Bardasano y protagonizada por Sebastían Rully y Claudia Martín.

“Pedí la oportunidad de ser una villana, hice el casting y me quedé y está padrísimo el personaje; disfruto, gozo, juego y un personaje que debe estar justificando lo que hace, es divertido” platicó la actriz quien concluyó su participación en Si nos dejan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Toyos (@ptoyos)

Un elenco con grandes actores y con nuevos talentos que han hecho de esta producción una gran familia, de quienes aprendes mucho, dijo Paola Toyos en entrevista.

La también cantante ya terminó su grabaciones y se dará un espacio para descansar, atender su casa y a su hijo para volver a tocar puertas, hacer casting y ver que nueva oportunidad se le presenta.

Ante la pregunta si tiene la intención de regresar con algún proyecto musical, Paola recordó que hace 3 años hicieron el reencuentro con Garibaldi -grupo del cual formó parte- y en donde aún estuvo presente Xavier.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paola Toyos (@ptoyos)

“Fue algo increíble, vimos desde otro punto de vista lo que era Garibaldi y ahora disfrutamos de otra manera, con madurez; por el momento no me he puesto a pensar en algún proyecto musical”, aseguró.

En este momento está enfocada en lo que le apasiona que es actuar, aunque le gustaría ser presentadora en un programa de televisión; pues las miles del teatro ya también las disfrutó.