Carín León, a lo grande: así fue su show al abrir concierto de los Rolling Stones

Carín León se presentó como telonero de The Rolling Stones en Glendale, Arizona, la noche del martes en el State Farm Stadium de Arizona.

El originario de Hermosillo, Sonora, amenizó su show acompañado de un buen número de músicos; con botas vaqueras, sombrero y una atuendo de negro de piel, Carín consiguió que el público lo acompañara cantando varios de sus éxitos.

El cantante de música regional mexicana también hizo un tributo a la banda española Hombres G y cantó el cover “Te quiero”.

La banda de Mick Jagger agradeció en su cuenta de X al cantante mexicano por abrir su espectáculo.

"¡Gran noche en Glendale! ¡Un agradecimiento especial a Electric Mud y Carin León por abrir el espectáculo!", se lee en la publicación.

Great night in Glendale! Special thanks to Electric Mud and Carin León for opening the show! pic.twitter.com/vxNw66YdwK — The Rolling Stones (@RollingStones) May 8, 2024

¿Qué dijo Carín León de la invitación de los Rolling Stone?

Óscar Armando Díaz de León, nombre de pila del cantante, compartió que recibir la invitación de los Rolling, una de las bandas de rock más importantes en la historia, era un sueño cumplido, así lo dijo para el podcast "Radio Show".

Se aventó un cover de @HombresG el Carin León ¿Qué te parece @oleafontes ? pic.twitter.com/lRacxjHGfF — Fernando Oropeza (@feroropeza20) May 8, 2024

Así, en el State Farm Stadium de Arizona, Carín realizó una de sus presentaciones más significativas a tan sólo seis años de haber iniciado su carrera como solista.

No soy fan del Carin Leon, pero da gusto que un hermosillense sea el telones de @RollingStones aunque el respetable presente no se emocione tanto con su música pic.twitter.com/g44qBjqsQt — Fernando Oropeza (@feroropeza20) May 8, 2024

La presentación de Carín León con Los Rolling Stones forma parte de la gira “Hackney Diamonds”, que sus satánicas majestades lanzaron el 2023.

El tour comenzó el 28 de abril en Houston, Texas, y se espera que finalice el 17 de julio en Santa Clara, California.