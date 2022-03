Mucho Manu llega “De rojo” a cantarle a la mujer

Manuel Lorenzo Barreiro, mejor conocido como Mucho Manu, en su más reciente sencillo “De rojo” rinde merecido homenaje a las mujeres pues para él es un color que refleja la seguridad femenina y el valor que cada mujer se otorga así misma al portarlo.

El single ha sido aceptado de maravilla por los seguidores del cubano, cuenta con un videoclip y ya está disponible en plataformas digitales.

“La música se lleva en el alma”, así lo refiere el cantante quién sabe que uno de los ingredientes de la vida es una buena canción acompañada de un mensaje que nos permita crecer como seres humanos. Su amor por el género urbano le ha permitido llevar mensajes de conciencia social a sus fans.

Entre sus influencias musicales destacan personalidades del reggaetón como Vico C, Daddy Yanke, y Don Omar. “Considero que escucharlos siempre me motivó a escribir y a querer transmitir mis letras a más personas. Me gustaría llegar tan lejos como ellos y ser un referente de la música urbana”, resaltó.

Mucho Manu se define como alegre y sociable, de ahí que sus inclinaciones musicales se encaminen al género urbano desde el cual proyecta un estilo bailable, pegajoso y que le permita llevar mensajes de reflexión a nuestra sociedad que tan lastimada se encuentra por los problemas que nos aquejan a nivel mundial.

Su amor por la industria musical le llegó a Mucho Manu desde muy pequeño, pues su padre tocaba la batería y sus abuelos se dedicaban a la música. Sus primeros pasos se dieron en el género rap, mismo que le abrió las puertas para participar en “Los puños arriba”, un evento de nominación a los artistas raperos.

Más tarde formó parte de la agrupación “Hecho en Ksa”, luego logró que el gobierno cubano le otorgará sus documentos para viajar a otros países y así fue como consiguió partir a Guatemala, donde trabajó año y medio en la agrupación “Sin fronteras”. Más tarde, se mudó a Miami donde comenzó su carrera como solista.

Entre sus importantes logros se encuentran su nominación a los premios Lucas como revelación del año, en Cuba, así como la oportunidad de presentarse en festivales musicales en Guatemala.

Entre sus planes a futuro se encuentran realizar giras por Latinoamérica donde México, Medellín y Guatemala, encabezan la lista.

Finalmente expresó: “La música se lleva en el alma y se transmite con cada letra que surge del corazón para el corazón. Siempre viendo que tenemos en nuestras manos la posibilidad de generar conciencia y así poner nuestro granito de arena que permita forjar una mejor sociedad para nosotros mismos”.