Creador de franquicia de Mario Bros afirma que habrá más películas de Nintendo

Super Mario Bros es la película del momento y se perfila para ser una de las más taquilleras de 2023, motivo más que suficiente para que Nintendo ya pueda validar sus intenciones de crear mayores cintas protagonizadas por los personajes de sus videojuegos.

Shigeru Miyamoto, creador de sagas como Mario Bros, informó en una entrevista que Nintendo se encuentra interesado en mantener el negocio de las películas e incluso se refirió a la compañía más como una agencia de talentos con personajes listos para debutar en la pantalla grande.

“Hay muchas formas posibles en las que podríamos ir, como usar personas que serían aptos para películas o personas muy conocidos”, aseguró Miyamoto al diario Nikkel de Japón.

De esta forma, en el futuro no solo se tendría el regreso de Mario Bros para su secuela, sino que otras franquicias podrían hacer su aparición. Ya dentro de esta cinta animada se tienen algunas referencias a videojuegos como Punch-Out, Kid Icarius, Duck Hunt, entre otros.

Para los fans, esto también significó la esperanza de que franquicias como Metroid, StarFox o The Legend of Zelda puedan aparecer en el cine. En el caso de Zelda, sus últimos dos juegos: Breath of the Wild y el que está por estrenarse Tears of Kingdom ya recibieron una animación más estilizada, con mundos abiertos similar a lo que puede verse en una gran producción cinematográfica.

En el caso de Super Mario Bros, son muchos los personajes que no tuvieron participación en esta primera cinta y se espera que puedan ser relevantes en la secuela como son las princesas Daisy y Rosalina, así como los villanos Warrio y Waluigi.

Del lado del estudio de animación Illumination, perteneciente a Universal Studios y que estuvo a cargo de la película, ya también han señalado su entusiasmo por nuevas producciones de Nintendo. Chris Meledandri, CEO de Illumination, comentó en una entrevista que estaba seguro de que la unión entre ambas empresas continuará.

Las marcas de Super Mario Bros que dan confianza a Nintendo

Después de mucho tiempo sin querer llevar sus personajes al cine y de algunos intentos fallidos, Nintendo pudo celebrar otro gran éxito con la salida de Super Mario Bros, una cinta que apenas en su primer fin de semana acumuló la cantidad de 377 millones de dólares a nivel mundial.

Aunque al principio recibió malas críticas de parte de la prensa especializada y de algunos sitios de reseñas de películas, una vez que llegó a las salas su popularidad no hizo más que crecer.

Es ya la película basada en un videojuego más exitosa de la historia, en algunos mercados del mundo se convirtió en la más taquillera en formatos como IMAX. Sus ganancias fueron capaces de alcanzar las cifras que recibían las grandes producciones antes de que la pandemia de la Covid-19 apareciera y cambiara la dinámica en los cines.

Rumbo a su tercera semana en las salas del mundo ya suma más de 700 millones de dólares en su recaudación mundial. En casos como México, para este fin de semana se espera que supere los mil millones de pesos en ganancias para entrar dentro de las 10 más taquilleras de la historia del cine en el país.

Cuando la cinta de Super Mario Bros estaba por estrenarse, la proyección marcaba que alcanzaría los 500 millones de dólares y con una producción que tuvo un costo de 100 millones de dólares, el éxito fue rotundo para Nintendo y para el estudio Illumination.