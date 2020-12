[VIDEO] Llegan cargados de esperanza en La Villa de Santa Claus 2020

Cargados de esperanza, la obra musical la Villa de Santa Claus 2020 llega a todo nuestro país por streaming del 20 al 24 de diciembre y contará con un invitado de honor Xavier López “Chabelo” quien será el narrador.

En entrevista por zoom para la OEM Guanajuato, Xavier López Miranda platicó que la obra a la altura de Broaway, nació́ en 2008 y ahora este mismo musical que fue grabado ese día fue remasterizado.

En la obra se cuenta ¿Quién es Santa Claus? ¿De dónde viene? ¿Por qué regala juguetes? todas esas preguntas serán contestadas una vez más para el deleite de chicos y grandes.

Al respecto Xavier López expresó: “a raíz de esto inventamos un cuento fuera del contexto religioso, un cuento de hadas, para explicar el nacimiento de Santa Claus, la obra en estos momentos cae como anillo al dedo, porque el mensaje central es la esperanza”.

Continuó: “ahorita es muy importante para los niños que han sido unos tremedos guerreros, que los vez en sus clases en línea, en una transición complicada para todos, los pequeños se merecen un aplauso especial por lo bien que lo han hecho”.

Por otro lado dijo que la obra es un escape total, como niño disfrutarla y como adulto conectarse con ese niño que todos llevamos dentro, “porque la realidad huácala y vamonos a un mundo maravilloso de nieve y duendes”.

Está villa interactiva se ha convertido, año con año, en uno de los espectáculos más esperados de la Ciudad de México ahora por la contingencia y queriendo proteger a las familias, abandona los grandes escenarios para evitar multitudes y llega al espacio digital para disfrutarlo en el hogar.





La Villa de Santa Claus que es de calidad internacional y ha entretenido a más de 120 mil asistentes en más de 200 representaciones, se cuenta el origen de uno de los personajes más queridos del mundo, la historia de un simple carpintero que quería hacer juguetes.

El musical llegará a tu recámara, a tu sala y a tu casa comprando tu acceso a un precio muy accesible en el sistema Eticket y lo podrán disfrutar toda la familia.

La Villa de Santa Claus no podía faltar en estas fiestas y se acopla a este 2020, año de retos para todo el planeta, en una versión de streaming para todas las familias, no solo de la Ciudad si no de todo el país, por vez primera.

Este gran espectáculo, es original del también productor Xavier López Miranda con Marcial Alejandro (QDEP) y Magalli Urquieta y cuenta con un talentoso elenco como Xavier López “ Chabelo”, Rubén Cerda, Mario Sepúlveda, Mauricio de Montellano, Gabriel López Miranda, Mariana Azcarate, Susana Torres y ¡20 actores más!

La estrella del show: es el hombre del traje rojo, quien llega a despertar la magia de la navidad en el corazón de toda la familia en este momento donde el mundo necesita luz y esperanza.

Los boletos ya se encuentran disponibles en Eticket, el stream contará con 5 únicas funciones, el domingo 20 de diciembre a las 12:30 y 17:00 horas; martes 22 y miércoles 23 de diciembre a las 17:00 horas y el miércoles 24 de diciembre a las 12:30