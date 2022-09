Karime se casa y hace su última aparición en Acapulco Shore

En el paradisiaco Puerto Vallarta, Jalisco se dan en este 2022 las vacaciones de 30 días del reality Acapulco Shore en su temporada 10, con Karime, La Matrioshka, Fernanda, Eduardo el Chile, Luis Jawy, Alba y Jackie, quienes le dan la bienvenida a los nuevos integrantes, Eli, Andrés, Abel, Ricardo y Sebastián. Los 11 prometen días y noches de “fuego, pasión (calentura), desmadre”, tal como dice el slogan de la temporada.

Guillermo Reyna, Director de Comunicación de Paramount+, fue el presentador de las chicas y chicos de la party, que tiene su estreno el martes 27, a las 22:00 horas. “Si en las anteriores nueve temporadas eran tríos, hoy es la jauría y orgías sexuales multitudinarias. En el pasado hubo bullying, ahora son fantasías encamables y hasta en un barco siendo piratas cazafortunas”, adelantó Karime, La Matrioshka.

Karime Pindter se despide con la décima edición de Aca Shore pues la atrapó el verdadero amor y se casa, en el 2023. “Me llegaron al precio, no, no… La verdad es un hombre divino. Estoy comprometida. Se supone que me iba a casar este año, pero será en el 2023, por todos los proyectos que tengo que concluir. Pues, nada a disfrutar mi nuevo estado civil. Habrá bodorrio. Están todos invitados. Les hacemos la transmisión en vivo. El degenere estará increíble. A ver qué pasa, como que aún no me la creo”, afirmó.

La Matrioshka los pormenores de sus vivencias en los nuevos capítulos: “Estas vacaciones son divertidísimas en Puerto Vallarta. Regresó mi compadre Jawy, se incorporaron nuevos personajes, increíbles alcoholizados de primer nivel, hay cintas negras. Llego enrocada pero sin límites y está increíble cada momento, lo disfruté como si fuera la última y sí es real, para mí será la última”, confió en la conferencia digital.

Eduardo, el Chile agradeció la calidez de Puerto Vallarta, a donde pudieron salir a los antros y mar adentro en barco, por lo que se ganó el mote del Papuchoman, “hice insolencias y me pasé de lanza como acostumbro. Vienen muchas sorpresas, hubo extraños que pasaron y los nuevos integrantes, nos divertimos muchísimo. Nos pasamos de chistosos al máximo”.

Acapulco Shore / Cortesía | MTV

Alba, la originaria de Puerto Vallarta, también intervino: “Yo estaba emocionada cuando nos dijeron. La fiesta está cabrona y es un lugar donde todas, todos y todes somos bienvenidos”.

Jawy El Casanova, adelantó que “volví a coronar la vuelta, estoy feliz de conocer a los nuevos. Después de dos años que no estuve en las temporadas 8 y 9. En mi retorno sí tendré un leve choque con el Jawy de antes y con el de ahora, porque anteriormente saben cómo hacia las cosas y ahora son diferentes, son vacaciones con buenos amigos porque llegaron los nuevos con el hígado blindado, echar party, echar la casa por la ventana. Conectamos todos bien. La pasamos increíble, con muchos cambios, maduras pero la esencia sigue siendo shore por siempre”.

Al intervenir en la conferencia digital Fernanda afirma que salió la verdadera Fer, “tóxica, loca, celosa, rara. Una que no esperaba que todos la conocieran y metieron a varios invitados que no quería y bueno, ya sabrán lo que pasó”.

Eli, al hablar de su primera experiencia en esta 10 temporada. Afirmó que si le resultó diferente a otros realities que ha vivido, que ha sido de las mejores vacaciones y más locas.

Andrés, es de la CdMx, radica en Cancún, “lo mío es la playa, la vida caribeña. Estoy muy contento de poder unirme a la familia Shore. Lo más importante es que la gente se divierta.

Jackie en su intervención, hizo saber que “viví mi gran putería porque no controlo ni el alcohol. Llego con ganas de todo, en mi boca no existe el no, sino en mi boca a todo”.

Foto: MTV

El nuevo regio Ricky de 24 años. Se dijo muy divertido, aunque no le gusta que lo comparen con Javi de anteriores temporadas y se dice, “soy diferente físicamente y emocionalmente. Yo no me encuentro ninguna similitud con él”.

Abel, nuevo integrante es de Hermosillo, Sonora; vacaciona en Puerto Vallarta y expresó “traje muchas cervezas y se las metí porque sí. Tuvieron el toque norteño de mi región”.

Sebastián, autonombrado el borracho de la casa aseguró: “Salí con dolores de riñón y próstata por tanta cerveza. Me encontré con muchos amigos y es lo mejor que me llevo”.

Karime La Matrioshka, en su última temporada habla de los cambios que ha sentido en los nuevos episodios:

“10 temporadas he cambiado mi cuerpo es obvio, cada vez estoy más buena. Obvio el elenco y la manera de pensar, antes había bullying. Ahora es más abierto, más LGTBIQ+. Cada vez está más chingón, mejores destinos como casa. Cada vez más degenere, cada vez estamos más locos. Antes era tríos, ahora orgías multitudinarias. Sí ha cambiado, pero sigue siendo la esencia shore”.

Acapulco Shore el reality mexicano en su 10 temporada, con sus huéspedes Karime La Matrioshka, Fernanda, Eduardo Chile, Luis Jawy, Alba, Jackie, Eli, Andrés, Abel, Ricardo y Sebastián. El estreno a partir del martes 27 por streaming de plataformas MTV y Paramount+, a las 22:00 horas, México.