Juicio Johnny Depp vs Amber Heard tiene su primera película, Primicia

Basada en el controvertido juicio por difamación que conmocionó al mundo, Primicia: el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, sigue la relación tumultuosa, dentro y fuera de la corte, del ícono de Hollywood Johnny Depp y su ex esposa, la actriz Amber Heard, quien lo acusó de violencia doméstica.

Este domingo se estrena en Lifetime el filme que muestra el drama de la controversial relación que vivieron ambos actores y el desarrollo de uno de los juicios más mediáticos y polémicos de años recientes.

Protagonizado por Mark Hapka como Johnny Depp y Megan Davis en el papel de Amber Heard; se estrena como parte de la franquicia From Headlines to Screen, que presenta filmes basados en casos mediáticos reales.

En un comunicado, Lifetime apunta cómo, tras meses de una disputa legal en el tribunal de Fairfaix, Virginia, que ambos llevaron después de su separación, el juicio "concluyó con la declaratoria del jurado que determinó que las afirmaciones de Amber Heard eran falsas, obligándola a pagar a su ex esposo 15 millones de dólares, mientras que el tribunal definió que él debería abonarle a ella dos millones", también por difamación.

“El actor norteamericano Johnny Depp y la actriz y modelo Amber Heard se casaron en 2015 y se divorciaron en 2017. Durante el proceso de separación, Heard afirmó en múltiples entrevistas que había sufrido abusos por parte de Depp, acusaciones que el renombrado actor no sólo negó, sino que también presentó una demanda por difamación contra su ex mujer a principios de 2022, luego de que fuera publicada una columna de opinión escrita por ella en el diario The Washington Post en 2018”, recapitula el texto.

“La disputa legal entre ambos actores de Hollywood acaparó los medios de comunicación y las redes sociales, convirtiéndose en un verdadero escándalo y en uno de los procesos judiciales más mediáticos de la historia de la farándula. Período en el que la ex pareja, presentó versiones marcadamente diferentes de su relación y ambos acusaron al otro de mala conducta y abuso”, agrega.