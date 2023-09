Jay Wheeler se inspira en su niñez para crear temas positivos

Uno de los recuerdos más amargos que tiene Jay Wheeler de su niñez es ver a su madre llorar y sufrir por amor. De pequeño, no entendía cómo una palabra tan bonita para él podía causarle daño a una persona. Con el tiempo aprendió que el amor por sí solo no es el culpable, sino las personas que no saben amar; fue así como decidió promover el verdadero significado del amor, a través de su música y que ésta pudiera impactar en los corazones rotos.

“Yo vi mucho a mi mamá sufrir cuando se trataba del amor, creo que me impactó de niño, en esa etapa muchos tienen ciertos traumas y uno de mis traumas fue ver a mi mamá enfrentándose así al amor”, afirmó Wheeler en entrevista con El Sol de México.

“Pero cuando pasé todo ese proceso de niño, me di cuenta que eran las personas las que no sabían amar y que el amor sí es lo más importante que tenemos todos nosotros como seres humanos, así que me encargué de resaltar esa parte de mí, de hablar de amor”, agregó.

Desde 2016 que incursionó en la música, José Ángel López Martínez, su nombre real, apostó por cantar temas románticos, en géneros actuales, más urbanos. El primer tema que compartió fue el cover de Love Yourself de Justin Bieber; a partir de ahí empezó a generar su propio fandom y para 2019 debutó con el álbum Platónico.

“El obstáculo más difícil ha sido la aceptación de las personas, yo creo que lograr que alguien acepte un producto nuevo siempre será la meta más complicada porque cuando tú estás haciendo tu proyecto por primera vez, es complicado decirle a las personas que se inclinen para preferirte, ya que en ocasiones la gente no pierde la costumbre y se queda con lo que ya conoce.

Jay Wheeler / Cortesía

“Ese ha sido el reto, dejarles saber a todo el mundo que yo soy una persona romántica, que comparto música de amor, esto siempre será un obstáculo frente a temas más comerciales, sobre todo porque estamos en una era donde la gente piensa que el romance no está de moda, pero yo he logrado viralizar con mi música, con acciones, esa siempre ha sido mi esencia”, expresó el cantante de origen puertorriqueño.

Hasta el momento, el boricua de 29 años de edad cuenta con seis álbumes: Platónico, Platónicos (2020), De mí para ti (2022), El amor y yo (2022), Emociones (2022) y Emociones 1.5 (2023); cada uno refleja la etapa que vive en su vida personal.

Wheeler ha compartido su trabajo con colegas como Feid, Myke Towers, Alex Rose, Dalex, Lenny Tavárez y recientemente con Anuel AA, con quien recientemente lanzó Pacto Remix, junto a Hades66, Dei V y Bryant Myers.

En sólo un mes, el tema ya cuenta con 47 millones de visualizaciones en YouTube y se encuentra en el lugar número 68 del top mundial de videos musicales.

“La consistencia, humildad y el respeto que le tengo a cada una de las personas, es la clave de mi éxito hasta el momento. Soy el tipo de persona que se encarga de que la primera impresión siempre sea buena.

“Hay mucha gente que dice que si no le cae bien a los demás, no es su problema, yo no, yo siempre trato de caerle bien a todo el mundo, creo que eso hace que se te abran más puertas porque la gente confía en que eres bueno y te dan la oportunidad, esas son mis claves para ser quien soy”, sostuvo.

Wheeler está consciente que, para muchos es un referente o una imagen a seguir, es por ello que cuida cada acción y decisión que toma, así como su imagen. A pesar de desarrollarse en el género del trap y urbano en general, se considera una persona muy tranquila, libre de excesos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jay Wheeler (@jaywheelerpr)

“Nunca he sido una persona de ir de fiesta, no me encanta porque siento que el enemigo se manifiesta mucho en esos lugares, obviamente de vez en cuando voy, disfruto, cuando son lanzamientos míos para celebrar que logramos algo, pero es algo que no acostumbro hacer, me gusta más estar en mi casa viendo películas o series, ese siempre ha sido mi plan.

Una de sus mayores fortalezas, reveló, es su esposa, la cantante y modelo venezolana Zhamira Zambrano con quien se comprometió el año pasado y está próximo a celebrar su boda en diciembre de este año en su natal Puerto Rico.

“Es una excelente mujer, que siempre está pendiente de mí, que me da amor, cariño, siempre se encarga que yo esté bien, que todo esté correcto, se preocupa mucho por mi carrera, mi salud y creo que todas esas cosas valen muchísimo.

“Desde el principio que comencé a hablar con ella me di cuenta que iba a ser mi esposa y yo quiero estar con ella el resto de mis días, quiero crear una familia, todo con ella porque la realidad es que la vida se trata de ser feliz, mi felicidad no depende de ella, pero sí influye mucho”, finalizó.

En los próximos meses, Wheeler estrenará un nuevo disco que llevará por título Trappii. El 28 de septiembre dará un adelanto de este material en su show de la Arena Ciudad de México.