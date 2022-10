Emilio Born les enseña a sus seguidores cómo alimentarse y entrenar correctamente

El atleta venezolano radicado en Miami, Florida Emilio Born, contó que sus inicios en el mundo fitness fue a los 16 años.

“Fue algo que llamo mucho mi atención, el ver que el cuerpo humano podría llegar a verse así, después de ese momento empecé a hacer ejercicios en un parque en donde todo lo hacía con el peso corporal, luego, entre varias personas colaboramos para hacer un lugar donde entrenar, cada uno donaba algo y así fuimos armando un gimnasio casero, por mucho tiempo entrené sin ver resultados, debido a que no sabía que la alimentación es la base, eso lo fui entendiendo al leer revistas de culturismo”.

Emilio Born declaró que su decisión de ser parte del mundo culturismo fue cuando se dio cuenta que todo el día pensaba en que tenía que hacer para conocer su cuerpo y poder desarrollarlo más, así que comenzó a estudiar por su cuenta, primero sobre alimentación, ejercicios y todo lo que tuviera que ver con culturismo, luego a nivel académico para cada vez ser mejor y poder dominar un tema tan complejo como este y hacerlo con su cuerpo.

“Así pasé muchos años y fui desarrollándome muscularmente hablando como también a nivel de conocimientos, pero no fue hasta un poco antes de mi primera competencia de culturismo donde me contactó Pedro Meza por unas fotos mías que vio en Instagram y luego de contarme su proyecto de vida supe que estábamos en la misma página al saber que aparte de gustarnos todo esto del fitness queríamos hacer algo más para ayudar y aportarles algo de valor a la gente en sus cambios físicos e integrales”.

Al hablar de su gran influencia, Emilio Born manifestó “Arnold Schwarzenegger fue mi influencia directa a la hora de entrar en este mundo del culturismo, pero debido a que tuve una infancia con muchas carencias y ausencias, me enfoqué en ver lo bueno y positivo de las personas que tenía a mi alrededor como son mi cuñado Leonardo Peña, quien siempre estaba haciendo algo para superarse, en términos de estudio y negocios, siempre buscaba la manera de lograr las metas que se proponía”. “Por otro lado está Alexander Ramos, alguien que fue como un papá para mí, eso hace que haya sido más que una influencia directa para mí porque no solamente estuvo en los momentos que más necesité sino también fue alguien que me brindó un hogar y amor de manera desinteresada, además es alguien súper trabajador, familiar, él siempre se aseguraba que todos los que estuvieran a su alrededor, siendo familia o no, estuvieran bien, no obstante, es un empresario exitoso en Venezuela donde yo vi su crecimiento debido a su disciplina y constancia en lo que hace, lo cual tuvo un impacto gigante en mi vida”.

De los retos que ha tenido que enfrentar, Emilio Born expuso “se han presentado muchos a lo largo de todos estos años en nuestro camino en GYMTOPZ, ya que esto es algo que se creó desde cero, empezamos como una marca de ropa y hemos evolucionado y ahora hacemos rutinas de entrenamientos, proporcionamos consejos, tenemos muchas herramientas más que compartimos en nuestras redes sociales para que la gente se beneficie pero siempre con la misma meta que es ayudar a la gente, motivarlos a que lleven una vida sana y me refiero a cambios físicos pero también hablando de la salud mental cosa que es algo super importante y siento que no se habla mucho al respecto, así que a lo largo de todos estos años hemos encontrado la forma de reinventarnos y continuar ayudando a las personas dándoles lo mejor de nosotros”.

Emilio Born explicó que el programa de transformación de 12 semanas es una de las opciones que tienen para ayudar a la gente, la cual consiste en un plan personalizado en donde él se encarga de todo lo que la persona necesita para lograr su mejor versión.

“Estoy a cargo del plan de alimentación basado en sus necesidades y metas, también les envío mis rutinas basadas en nuestro canal en YouTube GYMTOPZ en función a las metas de la persona y las cuales se cambian constantemente para que el proceso de la persona sea más ameno y aprendan las diferentes formas de entrenar, además hacemos chequeos varías veces al mes para evaluar progresos y ver cómo va la evolución de la persona, es importante resaltar que con esto no buscamos solo un cambio físico sino que el objetivo principal es lograr un cambio integral donde la persona podrá seguir siempre este estilo de vida”.

Emilio Born añadió que antes de iniciar lo primero que hace es hablar con la persona para explicarle que esto es un proceso y que como tal no es de un día para otro. “Todos los procesos llevan tiempo, y muchas veces eso no lo entienden o simplemente nadie se los dice y las personas terminan sintiéndose mal porque creen que van a lograr cambiar radicalmente en una semana, mi intención principal es acompañar a cada uno en su proceso, enseñarles cómo alimentarse y entrenar correctamente, sin frustración y disfrutando del camino”.

Para terminar, Emilio Born reveló que entre sus proyectos en puerta se encuentra presentar una aplicación basada en GYMTOPZ.