Dra. Marijose Mayés, la experta en diseño de sonrisas que es viral en redes sociales

“No hay nada más bello que hacer lo que te gusta, dedicarte a lo que has soñado, y que todo lo que hagas, lo hagas bien desde un inicio”, es la filosofía de la Dra. Marijose Mayés Merelles, odontóloga especializada en Diseño de Sonrisa, Prótesis e Implantes en el Hospital Ángeles de Morelia, Michoacán.

“Mis metas siempre han sido ser constante y seguir trabajando y tener un reconocimiento por parte de todas las personas de forma que me destaquen por la calidad de mi trabajo”, señaló la especialista en entrevista.

Egresada de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo y con especialidades en endodoncia, odontopediatría y armonización orofacial, destacó que en su práctica profesional está más enfocada en el diseño de sonrisa e implantes.

“Muchas personas me buscan para mejorarles su sonrisa. Sobre todo, me gusta ayudarlos para mejorar su autoestima y su salud bucal porque es un cambio radical. Hay pacientes que llegan deprimidos, ni sonríen ni tienen confianza en sí mismos porque les causa una inseguridad muy grande el no poder sonreír e incluso hablar con confianza”, señaló.

La Dra. Mayes se considera una persona muy humana que se pone en el lugar de las personas a quienes les falta un diente o que tienen sus dientes con algún problema de pigmentación o de fluorosis, o problemas de fracturas. “Mi trabajo es restaurar la función, la estética, pero también devolverles su autoestima”, señaló.

La Dra. Mayes se destaca por su sólida presencia en redes sociales, donde cuenta con más de 338 mil seguidores en Instagram y 398 mil en TikTok.

“Todo empezó porque llegué a tener pacientes que eran tiktokers, quienes me invitaron a hacer tiktoks, entonces a partir de ahí subí uno o dos y obtuve muy buena respuesta. Me empezaron a pedir que subiera más y a preguntarme el por qué no había subido más Tik Toks por lo que desde entonces lo hacemos como un hobbie, pero también como parte de nuestra publicidad, de hecho, las redes sociales nos han ayudado muchísimo”, narró.

La Dra. Mayés señaló que nunca pensó que TikTok o Instagram funcionaran como publicidad. “Antes pagaba televisión o un espectacular, pero ahorita las redes sociales nos han ayudado más porque realmente todos tenemos en la palma de nuestra mano el teléfono y es más fácil que nos vean en el celular que en los medios de televisión. Gracias a las redes sociales me llegaron muchos pacientes de ciudad de México, de Morelia, y de Estados Unidos, por lo que eso me motivó para seguir realizando publicidad por las redes sociales, aparte de que personalmente me gusta”, contó.

La Dra. Mayes, Especializada en la colocación de implantes dentales, señaló que el proceso inicia con una cita de valoración donde nos damos cuenta si realmente son candidatos a un implante.

“A veces los pacientes tienen fracturas y piensan que es solo sacar el diente y a veces no es necesario colocar el implante a la primera, también se puede restaurar con alguna corona o materiales como la porcelana”, explicó. Cuando ya es necesario el implante, lo primero que deben hacer los pacientes es someterse a estudios, radiografías y una tomografía, y con base en eso se determina si hay espacio para el implante, qué tipo de implante se requiere, y otros requerimientos como la necesidad de colocar hueso o membrana.

“De ser así y que todo esté en orden con los estudios de sangre, colocamos los implantes. El implante se coloca en la primera cita, colocamos un provisional y dentro de seis meses que ya el cuerpo aceptó el implante colocamos la corona”, detalló la especialista.

Agregó que el proceso del implante requiere descartar infecciones o rechazo de ese cuerpo externo, y una vez que el especialista cerciore que no hubo rechazo, se inicia el proceso de rehabilitación.

“Hay implantes muy económicos, y en el mercado hay mucha competencia, pero yo prefiero calidad que cantidad porque a veces meter algo económico a lo mejor te va bien los primeros años, pero puede haber rechazo o infecciones, yo prefiero utilizar una marca sueca y dura toda la vida, con un promedio de costo de 19 a 25 mil pesos mexicanos”, explicó sobre los costos promedio de los implantes dentales.

“Estamos intentando estar a la vanguardia en cuestión de tecnología y actualizaciones, siempre estamos en constante actualización porque cada mes sale algo nuevo. La odontología está avanzando siempre muy rápido y contamos con scanners intraoral, para no tomar impresiones, para que el tiempo de trabajo sea más rápido, con lámparas que ayudan a acortar los tiempos de trabajo para reducir el tiempo de trabajo en resinas, en lugar de tomar impresiones de 10 minutos tomamos escaneados de dos, en los que ni siquiera necesitas usar las masas que se ponían antes en la boca”, contó.

En su consultorio cuenta con tecnología de vanguardia como el radiovisografo, que es un aparato que va conectado a la computadora en el cual se toman radiografías que inmediatamente salen en la pantalla de la computadora, y que sustituyen a las antiguas radiografías en placas que requerían revelado y más tiempo para procesarse.

“Para cada área hay un especialista. Cuento con un odontopediatra, ortodoncista, endodoncista y tengo odontólogos generales que hacen limpiezas y caries. Yo más que nada hago los implantes y la parte de la rehabilitación bucal. Sí hay odontólogos que pueden llegar a ser todologos, pero la verdad prefiero que lo haga alguien que se dedique exclusivamente a eso justo para dar un mejor trato y mejor calidad de trabajo”, explicó.