Dos locas de remate celebran 100 representaciones

Con llenos totales desde su estreno, Dos locas de remate, que cuenta con las actuaciones de Susana Zabaleta y Gabriela de la Garza (quien alterna funciones con Sophie Alexander-Katz), develó la placa para dejar memoria su representación número 100 en el Teatro Libanés, en una noche de drama, risas, sobre todo, mucha, mucha locura.

La obra continuará en temporada los fines de semana hasta el próximo 9 de abril. Después irá de gira al interior de la república.

Durante el acto, la escritora y dramaturga, Sabina Berman, quien fue madrina de la celebración, destacó la “avalancha de emociones y de actuaciones magistrales”, en esta obra, que cuenta la tensa, enfermiza, pero no por ello menos divertida relación de dos hermanas, poniendo en alto la figura femenina dentro del género de la comedia.

“Hace 20 años decían que las mujeres no podíamos hacer comedia, porque no teníamos la agresividad necesaria y porque éramos solamente buenas, esta obra demuestra que era un mito. Es una puesta en escena que hace hincapié entre la agresión oculta de dos mujeres buscándose el corazón, el autoconocimiento”, dijo la escritora.

La noche se llenó de risas y aplausos con la historia que narra el encuentro entre dos hermanas tras 20 años de distanciamiento: Julia, que es una exitosa violinista, que padece varios trastornos obsesivos compulsivos, y Catalina, quien ha perdido su casa, por el cobro de hipoteca del banco. Ambas están marcadas, por la violencia y dolor, tras haber sido educadas por una madre desconsiderada.

La obra producida originalmente en Argentina por Juan M. Caballé, destaca en parte por su estructura narrativa, que pone igual énfasis tanto en las acciones como en los diálogos, los cuales no sólo conducen a los espectadores a descubrir los secretos que ambas hermanas han ocultado entre sí, sino que pone de manifiesto su mundo interior.

Susana Zabaleta, confesó durante la develación de la placa, que esta obra ha tocado fibras sensibles de su persona. “Cuando Morris Gilbert ―director de Mejor Teatro, casa productora de la obra― me invitó a participar, yo le dije que no quería saber nada de una hermana, porque estaba peleadísima con mi hermana de verdad. Pero él me recomendó ‘úsalo’. Ahora, aunque ustedes no lo crean, amo a mi hermana y hemos podido abrazarnos.

“Esto no lo cuento sólo por sacar a la luz mi vida personal, sino porque los seres humanos, en familia, nos faltamos al respeto a cada rato, creemos que siempre van a estar ahí porque nos une la sangre, pero esto no siempre es así. Así que luchen por sus familias, vale muchísimo la pena”, digo entre aplausos la actriz.

Gabriela de la Garza, por su parte agradeció a la producción la oportunidad de compartir el escenario, en libertad y felicidad; mientras que el periodista Javier Solórzano, quien también fue padrino de la develación, destacó el éxito de esta puesta en escena, la cual es un grito de aliento, después de lo que significó la pandemia para el mundo del teatro.