¡Cumpleañera viejaaaa! Como si fueran sus 15’s, celebra Wendy Guevara sus 30 años en su ciudad

León, Gto., (OEM-Informex).-Este sábado 19 de agosto, el popular salón de eventos al norte de la ciudad “Casa de Piedra” se vistió desde muy temprano con decoraciones en colores rosas, lilas y dorados, el personal colocó plantas artificiales, iluminación en cascada y hasta una gran pista de baile para recibir a Wendy Guevara.

Todo listo para preparar la fiesta de la leonesa, la actual ganadora en “La Casa de Los Famosos” y popular “Perdida” celebrará su cumpleaños número 30 en una fiesta privada la cual tendrá un número límite de invitados.

Los camiones descargaron mesas, sillas, equipo de sonido, iluminación y arreglos florales, botellas de alcohol, souvenirs; el equipo encargado de montar todo portaba playeras en apoyo a Wendy, los organizadores verificaban que el mapa de las mesas fuera el correcto.

#WendyGuevara 🥳 a unas horas que inicie la fiesta de la influencer leonesa con la que celebrará sus primeros 30 años de vida en Casa de Piedra, lugar donde se realizará el festejo, ya hay gran movimiento

La fiesta será realizada en el jardín principal del salón, se preparó un toldo de varias capas de lona que permitirá mantener cerrado el evento en caso de aire o lluvias, también está colocado para que las personas externas a la fiesta no se puedan percatar de los sucesos en el lugar.

Las personas que desayunaban en los restaurantes del lugar, aprovecharon su curiosidad para bajar al jardín donde se encontraban montando todo, un equipo de personas retenía a los curiosos mencionándoles: “Esta será una fiesta privada, nadie fuera de la lista puede estar aquí, les pido por favor que se retiren y eviten tomar fotografías, el evento tendrá una cobertura exclusiva para televisa” reiteraron los encargados.

Wendy Guevara no cumple el 19 de agosto, si no el día 12, fecha en la cual no pudo festejar debido a su encierro en “La Casa de Los Famosos”

Con temática de “La Sirenita” Wendy y sus cercanos ya se encuentran con todos los preparativos listos para el festejo, además fuentes cercanas a “La Perdida” afirman que Wendy ya tiene listo el vestido que lucirá en la fiesta.

Foto: Captura de Pantalla

Es la primera vez en meses que Wendy se divierte en un evento social en su natal León desde su regreso. Con más del doble de seguidores y popularidad de la que tenía antes de entrar al programa de televisión, la interacción de Guevara con las personas que la reconozcan será más constante, estará en las todas las miradas de los asistentes.

Si bien, la fiesta de cumpleaños es de Wendy Guevara, ella no fue la responsable de organizar su propio festejo, sino uno de sus mejores amigos Randall Herrera, un popular cirujano de la ciudad quien en colaboración de amigos y familiares crearon la lista de invitados, sin embargo, temen haber dejado a alguien fuera por este mismo motivo.

Aproximadamente a las 18 horas, Casa de Piedra estará recibiendo a los invitados de Wendy Guevara, la fiesta se espera que tenga una duración de toda la noche en la que habrá interacción de los más allegados de Wendy para hacerle saber su amor y apoyó hacia ella en esta nueva etapa en su vida.