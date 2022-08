Cuestionan la realidad que refleja el espacio virtual en la obra Abismo

En el mundo digital donde la virtualidad se acerca tanto a lo real, qué es la realidad, dónde están los límites de la vida tecnológica, cuáles son las consecuencias de lo digital, en dónde quedó la materialidad como los árboles o los ríos. Éstas y muchas más preguntas se plantean en Abismo, obra de teatro producida por Miguel Septién y protagonizada por Pablo Perroni, Sergio Zurita, Verónica Bravo, José Ramón Berganza y Léo Danse Alós.

Se trata de una historia ubicada al menos 45 años en el futuro cuando el internet se volvió la única realidad laboral, educativa, de entretenimiento y emocional. Todo sucede en la ahora llamada la Nether, un universo paralelo donde no hay límites ni consecuencias de los deseos más profundos de quienes la habitan. La puesta en escena, escrita por la dramaturga estadunidense Jennifer Haley, tendrá una temporada del 12 de agosto al 9 de noviembre en el Teatro El Milán.

“Abismo es una historia en un futuro no muy lejano donde la internet ya evolucionó a la Nether, ahí la gente trabaja, pasa bastantes horas al día, se divierte, y el mundo real ya nos lo acabamos, pues ya no hay árboles, ríos, todo se extinguió. Y en la Nether hay un escondite y ahí le puedes dar rienda suelta a tus deseos más oscuros sin consecuencias”, detalló en entrevista Sergio Zurita, quien interpreta a Doyle.

Zurita definió la obra como una historia de ciencia ficción; un inquietante thriller en el que la detective Morris investiga a Sims y a Doyle. Sims, un ingeniero en cómputo, es el creador de una sala virtual llamada El Escondite en donde los usuarios, de forma anónima, pueden vivir sus más perversas fantasías, y Doyle es cliente frecuente.

“La obra propone una reflexión ética o moral que te pone en un dilema, plantea si las cosas son tan reales en el mundo virtual, ¿de verdad no hay consecuencias?, ¿es aceptable hacer cosas terribles a pesar de que se trata de una realidad virtual?, y de ahí te lleva a preguntas más profundas como qué es la realidad”, abundó el actor.

Lo más sorprendente, tal vez, es que la historia parece ubicarse en un futuro muy lejano, pero Zurita cuestionó la rapidez con que la tecnología está apropiándose de nuestras vidas. Por ello la obra también plantea observar lo que ocurre hoy con la tecnología y ver qué puede pasar a corto o mediano plazo para hacer nuestra propia introspección sobre cómo usamos la tecnología.

“Hace 15 años, que no es mucho, los celulares eran los Nokia chiquitos; ahora en este momento tengo uno que recibe videos, hace de todo, y sólo han pasado 15 años. Para llegar a la Nether no creo que pasen más de 45 años, claro que adivinar el futuro es siempre un volado. El tema es reflexionar cómo queremos que nos absorba la tecnología”, añadió.

A nivel personal, el personaje permite a Zurita hacer una introspección sobre su propia vida, y cómo está llegando a los 50 años. “Mi personaje es un maestro de escuela y el avance de la tecnología en la educación lo acaba por volverlo obsoleto, eso me permite echar una mirada a mi presente, mi personaje tiene 65 años y la vida no se ve igual desde los 20 o 30, entonces me da la oportunidad de echar un clavado al pasado”, concluyó.

Abismo es la primera obra de Núcleo Teatro, un nuevo grupo de productores conformado por Pablo Perroni, Miguel Septién, Toca Teatro (Sergio Mingramm, Alberto Alva y Alejandro Bracho), Vatru Entertainment (David Cuevas y Julio Trujillo) y Nueve (Karla Pellegrini y Allan Poumian).

"Nuestro foco está en el público: sus emociones, sus intereses, la experiencia que vive al asistir a nuestras producciones y los procesos de comunicación que llevamos a cabo en torno a nuestras obras", explican en su presentación.