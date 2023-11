¿Porqué Pulp regaló pulparindos en el Corona Capital 2023? Esta es la razón

Papeles de colores y árboles espías con enormes ojos no fueron lo único que sorprendió ayer en el Corona Capital. A la mitad de su presentación, Jarvis Cocker, vocalista de Pulp, la banda britpop de Reino Unido, lanzó pulparindos al público. Tras interpretar su canción “This is hardcore” mencionó “Los fans mexicanos también son muy hardcore, se hacen llamar pulparindos, y por eso aquí van algunos”. Pero, ¿cómo fue que un grupo británico se enteró de la existencia de estos dulces?

“Lo que empezó como un juego se convirtió en un sueño” comenta Daniel Marchenko, uno de los cofundadores del ahora Club oficial de fans de la banda. “Dos personas que amábamos a la banda tuvimos la ocurrencia y nos dimos cuenta de que queríamos formar un grupo para tener con quien escuchar Pulp”. Pues más que un club de fans, esta comunidad se ha convertido en una familia. “Pulp es el lugar seguro para los que no encontrábamos nuestro lugar en el mundo, y lo encontramos escuchándolos a ellos”. Comenta Adrián Vargas, otro de los fundadores del club.

Así fue como un juego de palabras que se imaginó en internet, pasó a concretarse en una fiesta de listening en el Club del Rock & Roll, ubicado en la Colonia Juárez, y escaló hasta convertirse en grupos de Facebook WhatsApp, X (antes twitter), tik tok y llegó en forma de Pulparindos a las manos de Nick Banks, el baterista. Él se encargó de nombrar junto con Jarvis Cocker a los pulparindos como el nombre oficial de los fans mexicanos.

“Pulp es una banda que es del pueblo y para el pueblo, es una banda que se atreve a contar historias cotidianas y verdaderas sobre la gente común, a veces con crítica social o sarcasmo. Es la bandera de nosotros los outsiders, los introvertidos, los relegados”, comenta Daniel.

“Sigo sorprendido, no imaginamos ver a Candida (la tecladista) tocando con el anillo que le regalamos los pulparindos”, “Y por otro lado, también esperamos que el uso del nombre no sea un problema para De la Rosa, aunque de cualquier forma ya los contactamos, es que nunca esperamos que llegara tan lejos, y entendemos que como club de fans ahora tendremos más responsabilidades. Si hay problemas buscaremos otro nombre, no importa, comenta Daniel.

Tengan el nombre que tengan, los fans de Pulp y en general de cualquier grupo musical, representan la posibilidad de resistir, organizarse y construir nuevas estrategias para hacer lo que mejor sabe hacer el ser humano: vivir apasionadamente. Larga vida a la música, a Jarvis Cocker, a los pulparindos, y a los artistas que escuchan a su público.