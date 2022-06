Celia Lora celebra su sensualidad con nuevo proyecto en Playboy

Celia Lora sigue cumpliendo su sueño de engalanar las plataformas de Playboy, y en esta ocasión explora su sensualidad de la manera más atrevida, según ella misma platica, a través de una serie de videos titulados Celia reina.

La playmate detalló que este proyecto surge a partir de la portada que protagonizó en febrero pasado, con motivo de los 20 años de la revista, cuyo enfoque era mostrar la fortaleza femenina, algo que ella ha proyectado desde el inicio de su camino.

“Realmente es empoderamiento, seas hombre o seas mujer, esa onda de sentirte seguro de ti mismo es muy padre, y no tiene nada de malo”, comentó en entrevista. "Eso es lo primero que se proyecta, cuando tú te la crees, te lo cree todo el mundo. Luego luego se nota cuando a alguien le da pena, cuando alguien es tímido”.

Los videos podrán verse en la plataforma Hot Go, y formarán parte de un producto titulado Playboy celebrities. El rodaje se realizó en Argentina, y contó con la colaboración de la modelo Felicia Bruna, quien aparece junto a ella cumpliendo “sus caprichos”. Su debut en las páginas de Playboy fue en el año 2012, y desde su primera sesión se sintió como pez en el agua. Según recuerda, se realizó en una playa mexicana, e incluso el fotógrafo se sorprendió al ver la naturalidad con la que se desenvolvía frente a la cámara.

“Fuimos a un lugar que se llama Barra de Navidad, y empezamos muy temprano, porque debíamos hacer todas las fotos en la mañana, pero estaba muy nublado y lloviendo. Y fue así de en corto quítate el brassier, y me decía `¿ya habías hecho desnudos?`, y la verdad no lo había hecho, pero como era un sueño ya lo tenía visualizado”.

Sin revelar nombres, compartió que incluso reconocieron su esfuerzo, pues días antes habían tenido otra sesión con una modelo ya experimentada, quien al momento de estar frente a la cámara se dejó invadir por la pena.

“Me contó que acababa de hacer fotos con alguien que se le puso a llorar, y fue otra vez a maquillaje, convencerla y ya no quería”, narró, y reiteró que si no se tiene la seguridad para aparecer en ese tipo de publicaciones, es mejor no intentarlo.

Invita a los hombres a explorar su sensualidad

Celia opinó que la sensualidad no es exclusiva de las mujeres, por lo que lanzó una invitación a los hombres para dejarse llevar, y experimentar en plataformas como Only fans.

Sin embargo, reconoció que el mundo está más acostumbrado a ver desnudos femeninos, pues son considerados menos agresivos. “Los hombres son más tímidos, y no es tan normal o tan visto que se encueren”.

La también modelo señaló que ese temor a ver cuerpos masculinos puede deberse también a un temor del sexo opuesto por ser descubiertas consumiendo ese tipo de contenidos.

“También las mujeres pensamos mucho en el qué van a decir, cómo voy a comprar eso, nunca existiría una revista como Playboy de hombres enseñando”, finalizó entre risas.

Los videos de Celia reina se estrenarán todos los jueves en la plataforma Hot Go, hasta completar los ocho clips que conforman la serie.