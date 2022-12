Myriam Montemayor cumple dos décadas en la música

Myriam Montemayor cumple 20 años de haber comenzado su carrera artística y para celebrarlo ofrecerá un show en el Lunario del Auditorio Nacional este sábado 3 de diciembre, en donde hará un recorrido por sus 13 discos y nuevos sencillos lanzados.

“Han sido 20 años de grandes experiencias, he tenido la oportunidad de compartir el escenario con gente a la que yo admiro mucho, por ejemplo el maestro Armando Manzanero o Carlos Macías.

Lee también: Pablo Milanés: las canciones clave de su carrera

“Lo importante no es entrar, sino mantenerse y sobre todo estar consciente de que ésta no es una carrera de rapidez sino de resistencia, esfuerzo, constancia, seguir en el camino de la música que bien vale la pena todo el esfuerzo, entrega, sacrificio porque es una carrera muy noble que te da un gran regalo que es el cariño y apoyo de la gente y eso es algo invaluable”, afirmó la cantante en entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Myriam (@myriammontecruz_)

En 2002, Montemayor se dio a conocer por su participación en el reality La Academia, en donde, tras 21 semanas, la cantante se coronó como la ganadora del programa.

Además de su faceta como cantante también se ha desarrollado como actriz de teatro musical; fue en 2013 que el productor Gerardo Quiroz la invitó a formar parte del elenco de la segunda versión mexicana de la obra Cats. Después, en ese mismo año se integró a la obra El Mago de Oz.

Gossip Una figura clave en la vida de Gloria Trevi, el papel de Elaine Haro en nuevo bioserie

“Yo creo que persistir, resistir y nunca desistir es el secreto para seguir dentro de esta industria, siempre dar lo mejor de mí arriba y abajo del escenario, amar profundamente lo que hago y entregarme a ello; me apasiona mucho la música, el canto, me gusta mucho interpretar las canciones más allá de sólo cantarlas.

“Creo que la constancia y perseverancia me han llevado a alcanzar mis sueños y a mantenerlos”, expresó.

Por otro lado, en cuanto a las críticas de diversos internautas a su interpretación de Como la flor, en la última versión de La Academia, así como los comentarios que ha recibido de parte de Toñita, también ex académica, la cantautora de 41 años aseguró hacer caso omiso.

“Siempre que hablan es señal de que vamos avanzando, es parte de esta carrera y de la vida, hay que aprender a saber que eso no depende de uno, no habla de uno sino de los demás y simplemente a no perder mi objetivo a siempre ser una persona positiva, profesional, enfocada en su objetivo”, sostuvo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Finalmente, este último mes del año se meterá al estudio de grabación para preparar nuevas canciones, algunas inéditas, que presentará a su público a partir del próximo año, contó.