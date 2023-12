Ismael Serrano invita a apreciar el presente en su gira La canción de nuestra vida

Después de haberse presentado el año pasado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el cantante español Ismael Serrano regresará al recinto para presentar su más reciente espectáculo “La canción de nuestra vida”, que comparte nombre con su más reciente álbum y sencillo, donde el intérprete celebra el presente, invitando a asimilar las pérdidas a través de la música.

“Empezamos la gira hace poco más de un mes, regresar a la Ciudad de México siempre es una alegría y más cuando uno va con un nuevo manojo de canciones, que lo que buscan es reconciliarme con el paso del tiempo, entender que no sólo conlleva una renuncia sino también la oportunidad de vivir experiencias maravillosas como las que hemos vivido en ese hermoso teatro”, explicó el artista.

El álbum “La canción de nuestra vida” está compuesto en su mayoría por canciones inéditas, después de su anterior entrega “Seremos” del 2021. En su reciente trabajo, Serrano no pierde de vista el eje que ha marcado en más de 20 años de carrera su creación. “Uno le canta a lo que le emociona, las experiencias más personales, pero también la visión de un mundo desigual, la necesidad de transformar la realidad que a veces resulta hostil”, comentó.

“Escribimos canciones para rescatar del paso del tiempo experiencias vitales que nos han tocado y transformado, a veces para bien y a veces no tanto. De eso habla este disco, hay un empeño por entender que la música es un espacio de encuentro que puede ayudarnos a soñar mundos mejores”, aseguró sobre el material que incluye dos covers, “Burbujas de amor” de Juan Luis Guerra y “Un vestido y un amor” de Fito Páez.

El show que presentará el artista de 49 años no sólo es una experiencia musical, sino que se acompaña de una propuesta teatral en la que conjuga sus habilidades como escritor. "Me gusta entender los conciertos como relatos, buscar un hilo narrativo que ayude a contextualizar las canciones, me divierte teatralizar y ofrecer una experiencia diferente a la audiencia. Me gusta no sólo interpretar mis canciones sino también contar historias”, apuntó.

El cantautor volverá a México, reconociendo que su relación con este país no ha sido tan longeva como en otros territorios latinos del cono sur, sin embargo, admite que siempre ha percibido la aceptación hacia él y otros músicos que lo han inspirado.

“Desde el comienzo siempre ha habido una tradición especial, siempre ha habido una recepción especial a la música que se hace en España, a cantautores como Serrat o Joaquín Sabina, que son mis referentes. Creo que han abierto un camino que hemos tratado de recorrer quienes aprendimos de ellos el poder de la palabra, y la poesía”, dijo.

En ese sentido, sobre relación con Latinoamérica Serrano afirma que su búsqueda por involucrarse en las causas sociales fue lo que le permitió estrechar una relación con el continente americano desde la década de los 90. “Quizá eso es lo que me unió a Latinoamérica, que mis referentes estaban allí, no solamente literarios y musicales, sino ideológicos, como Las Madres de Plaza de Mayo, la lucha por los Derechos Humanos, los movimientos indigenistas. Creo que allí hay un vínculo que une el pensamiento de mis canciones”, finalizó.

“La canción de nuestra vida” se presenta en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris este viernes 1 de diciembre a las 20:30 horas.