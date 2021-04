Freddie Highmore pide crear conciencia sobre el autismo

El actor Freddie Highmore visibiliza las fortalezas de las personas con autismo, a través de su personaje de Shaun Murphy en la serie The good doctor. Para él ha resultado muy interesante explorar a fondo su papel, porque considera que es también una forma de mostrar al público que quienes tienen este padecimiento son iguales a cualquier otro.

"Creo que hay un estereotipo de las personas con autismo de que ellos no pueden cambiar, crecer, aprender. Sí, Shaun tiene autismo, pero eso no significa que no puede estar en constante cambio, que aprenda, crezca, madure, y lo hace por eso, porque tiene muchos obstáculos y las personas que están a su alrededor lo ayudan", señaló Highmore en una entrevista compartida por la producción.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

La serie (creada por David Shore y Daniel Dae Kim) sigue la vida del doctor Murphy, quien se une a las filas del Hospital San José St. Bonaventure, en medio de críticas por parte de algunos compañeros que rechazan la idea de que un joven con autismo pueda ejercer la medicina. Sin embargo, con su inteligencia y habilidad rápidamente demuestra que están equivocados.

Actualmente la serie cuenta con 69 episodios, y en 2018 le valió a Highmore una nominación al Globo de Oro como Mejor Actor de Drama. Pero más allá de los logros profesionales, para él ha sido muy grato ver el crecimiento de su personaje a lo largo de la serie.

"Creo que él ya se siente más cómodo en el hospital, es grandioso ver cómo ahora encuentra gracioso conocer a nuevas personas o saber por qué las personas se enamoran. Y ahora tiene más facilidad de expresar cosas que antes eran más difíciles, creo que ha crecido mucho en este tiempo".

El actor expresó su deseo de que a través de su personaje el público deje de ver al autismo como algo extraño. "Espero que las personas puedan relacionarse con Shaun,y que el mundo pueda convivir genuinamente con buenas personas. Creo que ese es el mensaje, lograr esa actitud".

El también director adelantó que a partir de la tercera entrega, que se estrena en México esta noche a las 20:00 horas por Canal Sony, se mostrará una nueva faceta de Shaun, quien experimentará el amor y por primera vez conocerá la dinámica de las citas, así como algunos retos profesionales que pondrán a prueba sus conocimientos

"Además de la parte en la que te cuestionas el amor y creo que todos lo hacemos en algún momento, lo interesante de la temporada tres es que los residentes recibirán la oportunidad de hacer su primera cirugía y veremos cómo les va. Creo que desde la perspectiva de Shaun es algo que él ha esperado y luchado mucho por hacer en su carrera y es probable que no salga como lo planeó", finalizó.