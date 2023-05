Damian Alcazar se une al universo DC: participa en la cinta Blue Beetle

Blue Beetle es el nombre del filme próximo a estrenarse en donde se integra el mexicano de 70 años, dando vida a Alberto Reyes, familiar directo del protagonista y nuevo héroe Jaime Reyes.

El filme escrito por Gareth Dunnet-Alcocer es dirigido por Angel Manuel Soto, quien ofreció el personaje al mexicano y decidió esperar a que cuadraran en agendas, con tal de tenerlo en esta película de acción.

“El director me quería a mí específicamente, dije que no porque era en inglés y yo estaba en otras cosas, me esperó y todo eso hace que te motive, te impulse o te empuje a aceptar formar parte de este trabajo”, afirmó Alcázar en entrevista exclusiva con El Sol de México.

“Y, en efecto, esta es una película de ficción y de acción, aborda el asunto familiar mexicano en los Estados Unidos, es una familia de migrantes y eso es lo maravilloso porque ves la solidaridad, amor y trato que existe entre los mexicanos, se nota claramente que hay un orgullo de parte de nuestros paisanos”, agregó el actor mexicano.

Blue Beetle cuenta con las participaciones de Susan Sarandon, Xolo Maridueña, George López, Adriana Barraza, Jorge Jiménez, Ryan Austin Bryant, entre otros. Texas será el estado donde se desarrolle el conflicto.

El filme narra la historia de un mexicano que recibe una armadura poderosa de parte de un escarabajo alien, lo que lo convertirá en un superhéroe. “Está basado en este héroe de dibujos animados, es el primer superhéroe hispano que sacan los norteamericanos; incluye la actuación de Xolo el que hizo a Miguel en Cobra Kai. Y en general, la trama es de buenos contra malos, se le mete el insecto a este adolescente, se vuelve el insecto, vuela y hace distintas cosas”, aseguró.

Blue Beetle se estrenará el 18 de agosto en cines.

Por otro lado, Alcázar dijo sentirse pleno, satisfecho, feliz, pero sobre todo muy agradecido con la vida. Reconoció que, aunque su carrera no es fácil, ha sabido cómo manejarla de tal forma que pueda disfrutar cada minuto de los proyectos en los que actúa y, a su vez, esa pasión con la que se entrega sea la mejor carta de recomendación ante los ojos de algún productor que lo busca para algún trabajo.

“Tú haces tu trabajo lo mejor que puedes, cada vez, tratando de superarte, sin competir con absolutamente nadie porque no hay necesidad, haces tu trabajo, te apasionas por él y eso lo facilita a todos los demás, desde el director, hasta los técnicos, lo disfrutas con todos, eso es lo principal”, comentó.

Otro de los proyectos con los que estará dando de qué hablar este año será la serie de televisión Soy Rosalía, donde interpretará a Pedro.

También está anunciado para Here Be Dragons y Silent Drift, así como en la cinta Autogol, ésta última abordando la historia de Andrés Escobar, un futbolista asesinado en julio de 1994, luego de meter un autogol durante el enfrentamiento que tenía la selección colombiana contra la estadounidense en la Copa Mundial de Futbol de ese año.

“Mi personaje es un narrador de futbol, ya de una edad avanzada, que apuesta todo su dinero, sus ahorros y todo a Colombia porque en el mundial del 94 en Estados Unidos era el equipo favorito y perdió sus dos primeros partidos; en uno de ellos Andrés mete un autogol y en esa época, todo mundo era rudísimo y lo sigue siendo, pero ya menguó...

“Los apostadores son los que matan al jugador, en este caso es humor negro, está basado en una novela (homónima de Ricardo Silva Romero), mi personaje que pierde todo y adoraba al muchacho lo quiere matar porque enloquece y lo agarra la policía y la esposa del policía le pinta el pelo para que no lo reconozcan”, aseguró el actor.

El filme cuenta con la dirección de Gabriel González Rodríguez

El actor conocido por proyectos como La Ley de Herodes (1999), El Crimen del Padre Amaro (2002), Las Crónicas de Narnia: El Príncipe Caspián (2008) o Narcos: México (2021) disfruta de los frutos de dos películas mexicanas: El Poderoso Victoria y ¡Que viva México!

Por otro lado, firme a sus convicciones políticas, pero sin entrar en detalle, Alcázar está de que habrá una transformación en el país.

“La política va a cambiar, de eso estoy seguro, a partir de este sexenio va a haber un antes y un después en México, sin duda”, finalizó.









