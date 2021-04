Carmen Armendáriz, lista para trabajar en nueva plataforma de Televisa y Univision

Luego de superar polémicas por su protagonista y la mezcla de géneros en su adaptación de una historia turca, la productora Carmen Armendáriz, quien está a punto de concluir las transmisiones de la telenovela Te acuerdas de mí, asegura que seguirá por ese camino para ofrecer propuestas a la nueva plataforma de Televisa y Univisión, que va por el mercado del streaming en español.

Su forma de trabajar no cambiará, pues “sabemos que le está yendo muy bien a la telenovela en Estados Unidos. Entonces por ahí voy a seguir en mis futuros proyectos de novelas, con esta línea de melodrama y thriller”, asegura la productora en entrevista con El Sol de México.

Para Carmen Armendáriz nunca hubo duda acerca de la decisión de elegir como protagonistas a la Fátima Molina en su debut en telenovela, junto a Gabriel Soto para Te acuerdas de mí, que en sus semanas culminantes, logró un promedio de 3.1 millones de espectadores.

El próximo lunes 3 de mayo será el final de este melodrama con toques de thriller, que fue el centro de una polémica a poco más de un mes de su estreno, debido a que la protagonista no se ajusta al estereotipo de la heroína de telenovela, lo cual, aparentemente provocó un bajo rating. Pero a raíz del escándalo mediático, el rating se estabilizó a favor.

Te acuerdas de mí finalizará los 86 episodios originales, con ajustes para reforzar alguna escena, como sucede en todas las producciones, pero sin mayores modificaciones, asegura Carmen Armendáriz.

“Nos está yendo muy bien, fue un producto a mi gusto y los resultados como se ve, son buenos por el elenco, los directores, el arte, la fotografía. Es un producto realmente bueno, no sólo de televisión abierta, sino para plataformas digitales”.

La productora adelantó que los últimos capítulos de la telenovela que lanzó como villana a Marisol del Olmo, serán tal como se planeó, sin invitados sorpresa. “Ya estamos todos los que somos, ya se presentaron los nuevos personajes, Pedro Romo como juez en el caso de custodia de Faby, la hija de Ivana y Pedro Sicard como Octavio”.

No esquiva la polémica que se generó por su elección de la protagonista y asegura: “Sigo en mi posición: Tenemos que hacer cosas diferentes para salir adelante, si no arriesgas no ganas. Fátima es una gran actriz, una mujer sensual que canta, baila y actúa muy bien, tiene buena preparación, sentí que era justo lo que necesitaba para este personaje, un rostro nuevo y Televisa estuvo de acuerdo. Toda la polémica que se hizo alrededor de ella, de lo único que sirvió fue para que la gente de Las Estrellas que no la conocía, la conociera”.

Si bien seguirá por el camino del melodrama de suspenso, no descarta la realización de la bioserie de María Félix, aunque reconoce que “es una serie complicada y cara, ya me dirán en la empresa y yo estaré lista, los guiones ya están listos, ya veremos cuando iniciemos el rodaje”, finaliza.