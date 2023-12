Adrián Bello comparte su espíritu melancólico

El cantautor peruano Adrián Bello anuncia el lanzamiento de su nueva canción Otros ritmos, cuya letra creó en México en coautoría de David Chang y que forma parte de su próximo álbum Multicolor.

Puede interesarte: Valeria Castro dará tour en México después de nominación al Grammy Latino

El solista del género indie pop, advierte qué con esta nueva propuesta musical el público va a encontrar “recuerdos que los van a remontar quizá a acciones melancólicas, pero a la vez superación y sanación”.

La canción la escribió hace 18 meses. “Otros ritmos abre una ventana para mí en lo musical no sólo a nivel sonoro, sino de letra, ver la vida como un aprendizaje constante, celebrar esos pasos del pasado y ahora mirar al presente y ver cómo hemos evolucionado”.

Gossip Mon Laferte trae a México Autopoiética Tour 2024: fechas y ciudades de la gira

El artista informó que aún cuando en la Ciudad de México, sólo ha dado un concierto en Foro del Tejedor de avenida Álvaro Obregón, trabaja para estar más cerca de la audiencia.

“Hemos decidido lanzar en el 2024 más cortes virtuales de mis temas para poder arribar a nuevos escenarios mexicanos y así fortalecer mi lista de canciones para interpretar en vivo”, comentó.

En relación a la colaboración que hizo con Ximena Sariñana en la canción Explosión, Bello comentó que trabajar a su lado musicalmente “fue lo máximo, fue muy bonito sentir que alguien que tiene una carrera reconocida se fijara y me apoyara como un talento emergente en mi momento y de otro país.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Adrián Bello (@_adrianbello)

“Honestamente yo le escribí haciéndole la petición sin tanta expectativa porque yo recién empezaba. El que aceptara ser parte de Explosión habla muy bonito de ella. Conocí su carácter y la forma de ver la vida. Se sumó a mi canción por el hecho de conectar, no tanto por estrategia o marketing, sino por algo de corazón e intuición. La quiero mucho y estoy muy agradecido con Ximena”, detalla.

Adrián recibe con positivismo el apoyo de las nuevas tecnologías.

“Las plataformas de streaming y de reproducción tienen cosas negativas como muchos los sabemos como artistas, aunque también tiene cosas positivas como el hecho que mi nueva canción se podrá descargar en todo el mundo. Ahora en unos segundos ya somos escuchados en Inglaterra, Rusia, Polonia, China o Japón".

Y lo que añora con el despliegue de estas nuevas formas de consumo musical es el formato físico.

“No sé si sea problema, pero cuando yo era chico iba a las tiendas de discos y me compraba el mío y me lo daban en físico. Al llegar a mi casa el compacto lo asemejaba como una joya y lo escuchaba de principio a fin. Todas las canciones me las aprendía toditas.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Ahora con la tecnología todo el mundo se sube a las plataformas de música, hay tantos lanzamientos, tanta competencia. A mí se me hace difícil ir al ritmo veloz de una canción y otra, luego son opacadas por las que vienen de otros jugadores, con otras estrategias.

Adrián Bello considera que para la gente que prefiere la form clásica de acercarse a la música es difícil entrar a este nuevo sistema digital. “Para mí es retador entrar a esta nueva dinámica y sin embargo hay que subirse al tren porque de lo contrario te quedas fuera”, finaliza el peruano.